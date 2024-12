Getting your Trinity Audio player ready...

Traghetti Arcipelago toscano: firma Regione-Toremar per 2025.

Traghetti Arcipelago toscano, siglato il contratto tra Regione Toscana e la società Toremar SpA per la prosecuzione per tutto il 2025 del trasporto marittimo “a garanzia della continuità territoriale delle isole dell’arcipelago toscano, in attesa della gara per l’affidamento in concessione dei servizi di cabotaggio da e verso le isole che Regione Toscana è in procinto di bandire”, come illustra la stessa Regione.

Nei giorni scorsi il presidio di protesta Cgil a Portoferraio, Isola d’Elba

La scelta di procedere ad un affidamento dell’intera annualità 2025 “è stata adottata per permettere alla società affidataria una miglior gestione delle tariffe estive (la cui vendita inizia molti mesi prima l’inizio della stagione stessa) oltre che per garantire il prosieguo operazioni di manutenzione sui mezzi con un margine temporale ragionevole. Si evita in questo modo anche un possibile disallineamento rispetto l’attribuzione degli approdi nei porti da parte dei soggetti pubblici preposti, attribuzione che in genere è annuale.

“Con questo accordo – dichiara l’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio Stefano Baccelli – assicuriamo un servizio importante a tutti i cittadini toscani, introducendo tangibili elementi migliorativi rispetto al precedente contratto e mettendo in sicurezza il trasporto marittimo nell’immediato ed anche in vista della prossima stagione turistica. Questi mesi serviranno per portare a termine le procedure della gara per l’affidamento del servizio a vantaggio della qualità della vita di chi nelle Isole abita o le sceglie come meta di viaggio”.

Il contratto, spiega Regione Toscana, conferma il programma di esercizio del 2024, con servizi giornalieri verso le isole di Capraia, Isola d’Elba e Isola del Giglio e settimanali verso le isole di Gorgona, Pianosa e Giannutri, permettendo anche l’eventuale introduzione di corse aggiuntive che nel frattempo il mercato non fosse più nelle condizioni di poter garantire, almeno nel periodo invernale. Tale aspetto è stato recentemente evidenziato come critico dal territorio nella tratta Piombino – Portoferraio e sono attualmente allo studio degli uffici regionali possibili modifiche in grado di contenere le conseguenze negative del fenomeno:.

“L’affidamento a Toremar garantisce intanto una sostanziale continuità con il precedente contratto 2012-2024 applicando le stesse regole di calcolo. Per le complessive 242.950,40 miglia marine del programma di esercizio 2025 è previsto un compenso contrattuale pari a 15.967.367,95 euro, al netto dell’incremento inflattivo verificato a consuntivo.

Come il precedente, il contratto impone la realizzazione di servizi marittimi nel rispetto di obiettivi di qualità riassunti negli allegati contrattuali, introducendo nuovi elementi migliorativi per i passeggeri”.

L’obiettivo di affidabilità, continua Regione, stato elevato dal 95% del precedente contratto al 98% e l’obiettivo di puntualità, in precedenza diverso per ogni linea, è stato reso omogeneo ed incrementato anch’esso sino al 98%. In caso di mancato rispetto degli obiettivi sono previste le penali del precedente contratto, ma incrementate del 23%.

Anche le tariffe (titoli di viaggio) sono identiche a quelle del precedente contratto che prevedeva un impianto iniziale offerto in sede di gara del 2012, gradualmente implementato dell’inflazione.