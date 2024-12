Così la Toscana entra nel 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

Un anno non semplice quello che la Toscana si lascia alle spalle. Una Toscana che entra nel 2025, anno delle elezioni regionali, lasciandosi alle spalle un 2024 impegnativo. Aprendo il 2025 con non poche risposte da dare.

E’ stato il 2024 della prima volta delle sindache nei capoluoghi. E non solo. Sindache elette in Toscana per la prima volta in vari Comuni alle amministrative 2024. Si è dovuto aspettare il 2024 per la prima volta di una sindaca a Firenze, Sara Funaro, e di una sindaca a Prato, Ilaria Bugetti. Dopo che il 2023 aveva sancito la prima volta di una sindaca a Siena, Nicoletta Fabio. A Siena nel 2024 la prima volta di una presidente della Provincia, Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni. Alla guida di Anci Toscana, Matteo Biffoni, sindaco uscente di Prato, ha lasciato il testimone alla presidenza di Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi.

La Toscana entra nel 2025 con due stragi sul lavoro nel 2024.

I cinque lavoratori morti di via Mariti al cantiere Esselunga di Firenze.

I cinque lavoratori morti al deposito Eni di Calenzano.

Toscana che entra nel 2025 con non poche criticità in termini di posti di lavoro a rischio e licenziamenti. Uno per tutti Beko a Siena

Non solo sicurezza sul lavoro. Anche sicurezza del territorio. Dopo i morti del novembre 2023 per le alluvioni, ancora emergenze meteo in Toscana anche nel 2024. Con morti, una nonna col nipotino, a Montecatini Val di Cecina.

La Toscana entra nel 2025 con un’emergenza carceri annosa nemmeno ancora affrontata in termini concreti. Con detenuti che anche in Toscana si sono tolti la vita.

Un 2024 che si è aperto anche con le manganellate agli studenti di Pisa, in merito alle quali ha tuonato anche il presidente Mattarella: “I manganelli sui ragazzi sono un fallimento”.

E che ha portato vittime della violenza di genere: a Pontedera uccisa a coltellate Flavia Mello Agonigi, 54 anni.

Un 2025 che si apre cercando ancora risposte alla scomparsa di una bambina, la piccola Kata, sparita all’età di cinque anni a Firenze il 10 giugno 2023 senza traccia. Con un 2024 in cui è stato messo all’asta l’ex hotel Astor, struttura occupata abusivamente da cui la piccola Kata è sparita.

Una Toscana che entra nel 2025 con un 2024 che ha visto consolidare la Toscana regione di accoglienza con Livorno e Marina di Carrara porti di sbarco per le persone migranti dopo essere diventati porti sicuri con il Governo Meloni a fine 2022.