Alluvione Alto Mugello, incontro Giani e Curcio: “Nuova fase ricostruzione”

Prima riunione operativa con il neo commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio sugli eventi alluvionali del maggio 2023 nell’Alto Mugello. Si è svolta a Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente Eugenio Giani, l’assessora regionale alla Protezione civile Monia Monni, i sindaci dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, San Godenzo e Londa, il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, il direttore della protezione civile regionale Giovanni Massini.

“Con oggi iniziamo una nuova fase – ha detto il presidente Giani – che mi fa piacere gestire con il neo commissario Curcio che già avevamo avuto accanto nei giorni dell’alluvione del 15 maggio 2023 e dei giorni seguenti. Una collaborazione proficua che abbiamo vissuto in questi anni che Curcio ha diretto con grande impegno e passione la Protezione civile rappresentando per noi un punto di riferimento. Da oggi dobbiamo affrontare una ricostruzione complessa in un’area che io chiamo della Romagna Toscana e che ha, come investimenti riconosciuti dallo stato di calamità, 79 milioni proprio per la ricostruzione. Un’area che ha attraversato momenti davvero difficili, penso anche al terremoto che ha colpito Marradi e poi l’alluvione che ha causato danni ad infrastrutture importanti come la Faentina e interrotto i collegamenti. Sono sicuro che con Curcio riusciremo a venirne a capo e dare alla popolazione le risposte necessarie”.

Giani ha ricordato le frane che hanno colpito l’Alto Mugello in quei giorni, i bacini idrografici, l’isolamento delle famiglie, dei borghi, l’interruzione delle comunicazioni. “E lì abbiamo visto l’impegno dei nostri sindaci, la loro abnegazione, il lavoro senza sosta della Protezione civile e dei suoi volontari, il Genio civile che è intervenuto per le somme urgenze. Ora dobbiamo affrontare la ricostruzione”, ha ribadito il presidente ricordando anche le alluvioni successive e i numerosi momenti delicati che la Toscana ha dovuto affrontare, in cui complessivamente sono stati coinvolti più di 120 comuni in 7 province.

Tanti gli argomenti all’ordine del giorno, rendiconta Regione Toscana: le procedure di indennizzo, le opere pubbliche realizzate, anche quelle finanziate con risorse Pnrr. Curcio ha ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’incarico, i presidenti di Regione e chi ha lavorato fino ad oggi, il Commissario Figliuolo e tutti gli operatori delle Regioni.

Curcio: “Facciamo in modo che il cambio del commissario non possa essere un blocco delle procedure. Questo sarebbe un errore che francamente non vogliamo fare. Non c’è da sterzare o da cambiare, c’è da fare un check a quello che abbiamo fatto fino ad ora. Fino a che non avremo idea – e questo avverrà attraverso l’ascolto con il territorio – di cosa e come vogliamo cambiare, le procedure rimangono queste. Il tempo che ci siamo presi servirà proprio per capire, anche in tema di lavori pubblici, eventuali deroghe ed eventuali modifiche, e poi mi farò portavoce con il governo di quelle che sono le esigenze del territorio”.

Parlando infine del suo ruolo, Curcio ha aggiunto: “L’idea del Governo è quella di una figura che sia prossima alle attività territoriali. Queste prime battute saranno finalizzate a vedere quello che è stato fatto fino ad adesso e se c’è da migliorare delle cose e migliorarle. Ma questo viene fatto in piena continuità con quello che è stato fatto fino ad adesso”.