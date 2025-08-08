36.8 C
venerdì 8 Agosto 2025
‘Aquiloni per Gaza’ a Marina di Massa: “In Palestina una disumanità inaudita”

Organizzano Cgil Toscana, Gaza Fuorifuoco, Libera e Arci: "In scena una vera e propria violenza di matrice nazifascista"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
'Aquiloni per Gaza' a Marina di Massa:
'Aquiloni per Gaza' a Marina di Massa: "In Palestina una disumanità inaudita" (foto Cgil)
MASSA – Aquiloni per Gaza: questo il titolo dell’iniziativa regionale organizzata da Cgil Toscana, Gaza Fuorifuoco, Libera e Arci per domani (9 agosto) dalle 16 alle 22 a Marina di Massa in piazza Bad Kissingen, “!n memoria – dicono gli organizzatori – delle famiglie e dei bambini palestinesi colpiti dalla violenza e dall’indifferenza il cielo si riempirà di aquiloni per ricordare l’orrore in corso”.

“Ciò che sta avvenendo in Palestina – dichiara il segretario organizzativo della Cgil Toscana Paolo Gozzani – è di una disumanità inaudita. Ai danni della popolazione di Gaza si sta perpetrando una vera e propria violenza di matrice nazifascista. Siamo indignati e arrabbiati. È importante che anche il mondo del lavoro partecipi all’evento, perché il lavoro rappresenta la vita, l’emancipazione e la dignità:tutto ciò che dobbiamo continuare a garantire alle bambine e ai bambini di Gaza”.

Le adesioni – sia di soggetti della politica che della società civile – sono già numerose. All’evento parteciperanno anche il segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi, lo scrittore e regista Moni Ovadia, Adelmo Cervi a molti altri ospiti importanti. 

Gozzani auspica un’ampia partecipazione di persone da tutte le parti della regione: “È importante essere in tanti e inviare un segnale forte”. La Cgil Toscana e gli altri organizzatori chiedono il cessate il fuoco permanente, il ripristino degli aiuti umanitari, l’introduzione di sanzioni economiche contro Israele, lo stop agli accordi militari e il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia e dell’Unione Europea.

