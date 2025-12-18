Assoluzione Matteo Salvini, Lega Toscana: “Giustizia è fatta”. Vannacci: “Adesso la remigrazione”

“Giustizia è fatta! Matteo Salvini assolto pure dai giudici della Cassazione e quindi il suo operato come Ministro dell’Interno è stato, come noi abbiamo sempre ritenuto senza alcun dubbio, lecito e solamente ispirato dalla volontà di difendere i nostri confini e parallelamente gli stessi italiani. Ci auguriamo, dunque, che Open Arms e soggetti simili, finalmente comprendano da che parte stia la ragione e non proseguano più a strumentalizzare politicamente la loro attività”.

Assoluzione con decisione dei giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione nel processo Open Arms. Vicenda che risale ad agosto 2019 quando, Salvini era ministro Interno, fu vietato per alcuni giorni a 147 migranti di scendere dalla nave ong spagnola giunta in prossimità delle coste italiane, a Lampedusa. Salvini, difeso da avvocata Giulia Bongiorno, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.