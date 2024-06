Getting your Trinity Audio player ready...

Ballottaggi in Toscana: Schlein a Firenze, Pontedera, Agliana.

Ballottaggi in Toscana, Elly Schlein a Firenze, Pontedera e Agliana venerdì 21 giugno in chiusura della campagna elettorale in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno.

La segretaria nazionale Pd alle ore 17 è a Pontedera in piazza Cavour a sostegno di Matteo Franconi, sindaco uscente, 49.30% al primo turno, al ballottaggio con Matteo Bagnoli, centrodestra, primo turno 37.93%. Una sfida bis quella tra Franconi e Bagnoli, che ripete quella del 2029 che elesse sindaco Franconi.

Alle ore 19 Elly Schlein è ad Agliana, al circolino Arci San Niccolò in via Brunelleschi, per Guido Del Fante al ballottaggio con il sindaco uscente Luca Benesperi, centrodestra. Per Del Fante 37.34% al primo turno. Per Benesperi 47.17% al primo turno.

Benesperi nel 2019 eletto sindaco con il 52% al ballottaggio con Massimo Vannuccini, Pd.

Gran finale a Firenze alle ore 21 in piazza Santissima Annunziata per Sara Funaro. Funaro, 43.17% al primo turno, in sfida con Eike Schmidt, centrodestra, 32.86% al primo turno.

Un ritorno per Elly Schlein in Toscana, molto presente in queste elezioni 2024.

A Livorno aveva aperto la campagna elettorale per Europee ed amministrative.

A Firenze la segretaria dem l’aveva chiusa

Un Pd uscito dall’election day 8 e 9 giugno, segretario regionale Emiliano Fossi, come primo partito in Toscana.