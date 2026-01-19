9.5 C
Caregiver familiari, Lega Salvini Toscana: “Norma che dà dignità a tante persone”

Sara Minozzi, responsabile dipartimento disabilità Lega Toscana, su Ddl promosso da ministra Alessandra Locatelli: "Dopo tanti anni grazie alla Lega questo Governo ha gettato le basi per una risposta dignitosa"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
Sara Minozzi, responsabile dipartimento disabilità Lega Toscana, su Ddl promosso da ministra Locatelli
Nella foto, ministra Alessandra Locatelli, a sinistra, con Sara Minozzi, responsabile dipartimento disabilità Lega Toscana (Foto Lega Salvini)
2 ' di lettura

Caregiver familiari,

esulta Lega Salvini Toscana, commissario Andrea Crippa, per approvazione ddl su caregiver familiari.

Matteo Salvini, leader Lega e vicepremier: “Complimenti al ministro Alessandra Locatelli per aver portato a compimento un lavoro serio, concreto e condiviso, che finalmente riconosce dignità, tutele e risorse a chi ogni giorno si prende cura dei propri cari”.

Sara Minozzi, responsabile Dipartimento regionale Disabilità Lega Salvini Toscana: “Si tratta di una norma che dà dignità alle tante persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità e/o in condizione di non autosufficienza. Dopo tanti anni, e più di 30 proposte normative fallite, grazie alla Lega, e al ministro Locatelli, questo Governo ha gettato le basi per una risposta dignitosa. Nessuno in passato aveva mai stanziato risorse certe in Legge bilancio su questo tema così importante, e nessun testo normativo era mai arrivato all’approvazione in Consiglio dei Ministri”.

Poi Minozzi: “Si tratta di una legge a tutele differenziate, che parte dal caregiver familiare convivente e prevalente, per arrivare al riconoscimento del ruolo di tutti coloro che si prendono cura dei propri familiari, garantendo sostegni e tutele, quali per esempio la possibilità di chiedere il tempo di lavoro part time, il lavoro agile, o per i giovani la possibilità di essere esentati dal pagamento delle tasse universitarie. Il riconoscimento  è cumulabile con tutti gli altri benefici ed è destinato alle persone che amano e curano i propri cari a tempo pieno, e che lo fanno non volendo essere sostituite, ma supportate anche dallo Stato con servizi e misure adeguate. Auspico che l’iter parlamentare si svolga nel più breve tempo possibile per consentire di dare finalmente una risposta concreta a tante persone che da troppo tempo aspettano”.

Ministra Alessandra Locatelli: “Oggi mettiamo un punto fermo, dal quale non si torna più indietro, dal quale poter proseguire e migliorare da qui e per il futuro proposte e misure. Finalmente disponiamo di risorse certe, stanziate in Legge di Bilancio: 257 milioni di euro, la copertura più elevata tra tutte quelle contenute nelle proposte di legge del passato, l’unica copertura certa che sia mai stata individuata per dare seguito a una risposta concreta di riconoscimento.

Questa proposta, frutto di un ragionamento, del confronto e di un tavolo di lavoro di altissima qualità è quella che può rispondere meglio alle esigenze di tutti. Il tema delle tutele differenziate garantisce proprio questo. Ora inizierà l’iter parlamentare e sono certa che, grazie ai deputati e senatori che avranno voglia di contribuire in maniera costruttiva al testo, potremo ulteriormente migliorarlo. Dobbiamo, però, fare in fretta perché questo è solo l’inizio, abbiamo molto lavoro da fare insieme”.

© Riproduzione riservata

