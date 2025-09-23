Consiglio regionale chiude legislatura, Mazzeo: “Approvate leggi che hanno fatto della Toscana un modello in Italia”

Getting your Trinity Audio player ready...

Consiglio regionale della Toscana, con la seduta di martedì 23 settembre si è chiusa la legislatura prima del voto elezioni regionali che vede la Toscana alle urne 12 e 13 ottobre. Un Consiglio regionale che si chiude con la presidenza di Antonio Mazzeo, Pd, e la vicepresidenza di Stefano Scaramelli, Italia Viva, e Diego Petrucci, Fratelli d’Italia. Un Consiglio regionale che si chiude con il bilancio, con l’approvazione di consolidato 2024 e di variazione previsionale 2025-207. Molti consiglieri salutano definitivamente, altri sono candidati per il voto regionale, a partire da presidente e vicepresidenti uscenti. Antonio Mazzeo: “Oggi si chiude una legislatura iniziata in un momento difficilissimo, nel pieno della pandemia. Nonostante le distanze e le difficoltà, non abbiamo mai smesso di prenderci cura delle istituzioni, dei territori e delle comunità toscane. “Oggi si chiude una legislatura iniziata in un momento difficilissimo, nel pieno della pandemia. Nonostante le distanze e le difficoltà, non abbiamo mai smesso di prenderci cura delle istituzioni, dei territori e delle comunità toscane.

approvato tante leggi importanti che hanno fatto della Toscana un modello in Italia, come lo psicologo di base, il Con il ritorno in aula, il Consiglio ha potuto sviluppare appieno il suo lavoro: abbiamocome lo psicologo di base, il fine vita , la legge sulla sicurezza dei rider, nidi gratis, e lo abbiamo fatto sempre con lo sguardo rivolto ai bisogni delle persone e alle sfide del futuro.

Lo abbiamo fatto insieme, con rispetto reciproco e spirito costruttivo, perché la Toscana è più forte quando sa unirsi attorno al bene comune. Non a caso, fuori dall’aula abbiamo voluto affiggere quel cartello con scritto ‘I care’: un impegno che resterà come eredità per chi verrà dopo di noi.

Un grazie speciale va a tutte le strutture consiliari, agli uffici e al personale di supporto che con professionalità e dedizione hanno reso possibile questo percorso.

Grazie a tutte e a tutti. Di cuore”.

Il saluto emozionato di Francesco Gazzetti, livornese, consigliere regionale, Pd: “Per anni “siete venuti con me” e vi ho raccontato quello che accadeva e quello che facevamo a Firenze e sui territori. Abbiamo condiviso, giorno per giorno, questa avventura che abbiamo fatto insieme. Per me è stato un onore immenso. Ecco perché è bello, ed anche un po’ emozionante, condividere anche questo momento”.