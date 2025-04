Dazi Usa, Simiani: “In Toscana a rischio 10 miliardi di export, ma il governo loda Trump”

Gli Usa sono infatti il primo partner commerciale di molti territori come ad esempio della Maremma per i prodotti agroalimentari. Senza dimenticare le ripercussioni negative dell’economia regionale come la farmaceutica nelle province di Livorno e Siena e la gioielleria e metalli nelle provincia di Arezzo”.

Poi il deputato Partito Democratico: “Le nostre imprese sono sotto attacco, l’occupazione e l’economia sono a rischio ma il governo continua a ignorare il problema: la premier Meloni minimizza mentre il vicepremier Salvini continua addirittura a dire che i dazi sono un’opportunità. Siamo sconcertati da una destra che invece di reagire continua a lodare Trump”.