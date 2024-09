Getting your Trinity Audio player ready...

Dipartimenti Lega Salvini, Tiziana Nisini responsabile nazionale lavoro

Lega Salvini, la deputata Tiziana Nisini, vicesegretaria toscana del partito, responsabile nazionale del dipartimento lavoro.

Nisini, già senatrice, succede a Claudio Durigon, neo vicesegretario del leader Salvini con Alberto Stefani.

Una riorganizzazione dei dipartimenti, quella di Salvini, coordinati da Armando Siri anche in prospettiva politiche 2027.

Luca Baroncini, ex sindaco di Montecatini, segretario Lega Toscana: “Un onore per noi la nomina di Tiziana Nisini, visto che negli anni ha dimostrato capacità sul campo, ricoprendo con soddisfazione diffusa anche tra le categorie economiche, il ruolo di sottosegretario al Lavoro. Siamo fieri di lei e ringrazio Matteo Salvini per aver pensato alla Lega Toscana, di cui Tiziana è, come ricordato, vice segretario regionale”.

E per quanto riguarda la Lega Toscana, continuano gli avvicendamenti con nuove nomine.

Marco Landi, consigliere regionale, portavoce opposizione, è il nuovo responsabile regionale degli enti locali, al posto di Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino.

Baroncini: “Ringrazio Agnelli per l’egregio lavoro svolto e gli faccio i migliori auguri per la riabilitazione post incidente stradale, oltre a complimentarmi con lui per il recente e nuovo prestigioso incarico nel Cda di Invimit che ci rende orgogliosi. Su di lui vogliamo continuare a puntare, essendo uno dei migliori sindaci in assoluto in Toscana”.

Massimiliano Baldini, consigliere regionale, nuovo responsabile della stesura del programma elettorale della Lega, in ottica regionali 2025.

Elena Meini, capogruppo Lega in Consiglio regionale, nuova responsabile dipartimento infrastrutture e trasporti.

Baroncini e Nisini su dipartimenti Lega Toscana: “Sulla base delle proprie professionalità, sono stati confermati alcuni incarichi e sono state prescelte nuove figure, tra cui Nicola Pieruccini per le attività produttive, Gianmarco Mancini per l’autonomia, Sara Minozzi per la disabilità, Luciano Del Seppia per l’energia, Leonardo Comucci per gli esteri e le comunità straniere in Italia, Giovanna Favorito per le politiche della terza età, Mario Valgimigli per la sanità, Federico Rossi per la scuola, Giovanna Bonanno per la sicurezza e immigrazioni e Luca Salvadori per l’università.

L’attività dei dipartimenti sarà fondamentale per definire le linee guida in vista del programma Toscana 2025. Inoltre, sarà cruciale per supportare l’attività dei parlamentari, dei consiglieri regionali e di tutti gli eletti della Lega sul territorio toscano”.