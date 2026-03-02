Guerra Medio Oriente: bloccati a Beirut ragazzi fiorentini. Tornano a casa studenti toscani fermi a Dubai

Guerra in Medio Oriente, tornano a casa con volo speciale i 200 studenti bloccati a Dubai, dove si trovano per il progetto ‘Ambasciatori del futuro’. Tra loro ci sono studenti toscani. Ad annunciarlo il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri in un’audizione davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato lunedì 2 marzo: “Su nostra richiesta domani le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese”.

Attivata dalla Farnesina con Tajani la ‘Task Force Golfo’ “per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei Paesi del Golfo“. Qui tutti i riferimenti.

E a Beirut, Libano, sono bloccati 14 ragazzi in missione con l’associazione fiorentina Opera La Pira. Con loro Paolo Poggianti, giornalista Radio Toscana, e don Filippo Meli, responsabile pastorale giovanile Diocesi di Firenze. “Siamo al sicuro”, è lo stesso Poggianti a rassicurare lunedì 2 marzo. “Siamo in attesa dell’evolversi della situazione ma al momento siamo al sicuro, siamo in contatto con le autorità italiane e con la console: ci è stato raccomandato di restare qui fino a che non ci dovremo spostare verso l’aeroporto domani”.

Dunque tornano a casa gli studenti bloccati a Dubai. Tra loro studenti di Venturina, provincia di Livorno, di Massa Marittima e Follonica, provincia di Grosseto. A tenere alta l’attenzione in queste ore via social le sindache Alberta Ticciati, Campiglia Marittima, e Irene Marconi, Massa Marittima, e il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

Sindaca Alberta Ticciati: “Ho appena ricevuto conferma dal Prefetto di Livorno che nella giornata di domani sarà messo a disposizione un volo da parte delle autorità Emiratine da Abu Dhabi a Milano, per il rientro dei 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese, tra i quali il nostro concittadino. Una notizia che ci fa tirare un primo sospiro di sollievo e che ci farà seguire con ancora maggior apprensione il trascorrere delle prossime ore”.

La sindaca Ticciati aveva espresso le “Ore di forte apprensione che speriamo possano presto risolversi con il rientro a casa di questi ragazzi che erano a Dubai proprio per costruire nuovi strumenti, rinnovata consapevolezza e cultura di pace per il loro futuro e per quello di tutti noi”.

Comune Massa Marittima: “L’amministrazione comunale di Massa Marittima segue con attenzione la delicata situazione del Golfo Persico, dove attualmente si trova una ragazza che aveva preso parte, a Dubai, al progetto scolastico ‘Ambasciatori del Futuro’, insieme ad altri studenti di Follonica e Campiglia Marittima. La sindaca Irene Marconi si è attivata mantenendo contatti con la Prefettura, con la famiglia, direttamente con la ragazza, e con la Farnesina. Grazie anche al Consolato italiano, che ha incontrato i ragazzi ospitati in un hotel di Dubai, il Ministero si sta adoperando per individuare una soluzione che consenta il rimpatrio nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza. La situazione è in continua evoluzione, seguiranno aggiornamenti non appena disponibili. Esprimiamo vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia e a chi con loro sta vivendo questi momenti di apprensione”.

Paolo Poggianti lunedì 2 marzo: “Siamo a Beirut con un gruppo di 14 ragazzi dell’Opera per la gioventù Giorgio La Pira insieme a don Filippo Meli, responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Firenze. Nel corso degli anni abbiamo intessuto rapporti con diversi giovani libanesi che recentemente hanno partecipato a un campo internazionale al Villaggio La Vela a Castiglione della Pescaia. Siamo ospiti del monastero di Saint Jospeh della Custodia di Terra Santa, dove siamo stati in questi giorni. Dovremmo ripartire domani mattina dall’aeroporto di Beirut con un volo per Roma. Per il momento risulta confermato così come è confermata l’operatività dell’aeroporto che è a sud e quindi dovremo attraversare delle zone più pericolose della città”.