Le elezioni amministrative esaltano il centrosinistra. Fossi: “Avanti con coalizione ampie e progressiste”

FIRENZE – Vittorie a Genova e Ravenna al primo turno, il centrosinistra esulta.

A parlare è il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi: “Congratulazioni a Silvia Salis ed Alessandro Barattoni per aver vinto al primo turno le elezioni a sindaco di Genova e Ravenna. Sono due risultati molto importanti che mostrano che con una coalizione ampia e progressista fondata su un programma e contenuti condivisi si può battere la destra, che non è così imbattibile come pensa. La partita per il centrosinistra è aperta e questo passaggio è fondamentale per le città che sono andate al voto e che avranno sindaci capaci di rimediare ai disastri fatti dove era presente la destra e di governare invece bene dove il centrosinistra era presente con una coalizione coesa. Sono vittorie che confermano inoltre che il lavoro intrapreso dal Pd Toscana è il percorso giusto per costruire una coalizione di centrosinistra progressista e il più ampia possibile, rafforzando la nostra volontà di percorrere una strada unitaria che ci porti a battere la destra nelle prossime elezioni regionali e in quelle politiche“.