12.9 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Stop ai luoghi comuni: “I ragazzi riempiono le piazze per il clima e la pace”

La Regione Toscana elogia l'impegno degli studenti al Cinema La Compagnia. Discorso contro le etichette: i giovani sono attivi su guerre e ambiente

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
diop
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Basta chiamarli svogliati. Basta etichettarli come assenti. Dal palco del Cinema La Compagnia, Mia Bintou Diop ribalta la narrazione stanca sulle nuove generazioni. La vicepresidente della Regione Toscana parla davanti a una platea gremita di studenti per la XXIX edizione del Meeting dei Diritti Umani. Il suo è un messaggio di orgoglio e rivendicazione

I giovani non sono il futuro in attesa, sono il presente in azione. Un presente che “combatte per costruire un domani all’altezza”. Diop smonta i pregiudizi uno a uno. Essere ragazzi oggi è una sfida complessa. Significa entrare in una stanza ed essere giudicati troppo inesperti per contare. Significa crescere con l’ansia climatica e vedere la guerra scorrere sugli schermi dei telefoni, provando rabbia e impotenza davanti all’orrore in diretta.

Eppure, la reazione c’è ed è potente. Le ragazze e i ragazzi inondano le strade. Lo fanno per la giustizia sociale, per il lavoro dignitoso, per difendere l’ambiente. Lo fanno per i diritti Lgbtqia+ e per chiedere pace in Medio Oriente, denunciando le sofferenze del popolo palestinese. È un movimento globale: in ogni continente si alzano cartelli in lingue diverse, ma la richiesta è unica: futuro e opportunità.

“A chi chiede dove sono i giovani, noi rispondiamo: eccoci”. La chiusura del discorso è un’investitura. Diop cita Antonio Gramsci per esortare la platea all’impegno civile: “Istruitevi, agitatevi, organizzatevi”. Perché il mondo ha bisogno di tutta la loro intelligenza, del loro entusiasmo e della loro forza.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
12.9 ° C
13.6 °
12.1 °
97 %
1kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1351)ultimora (1214)sport (59)Eurofocus (50)demografica (28)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati