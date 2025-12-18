Stop ai luoghi comuni: “I ragazzi riempiono le piazze per il clima e la pace”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Basta chiamarli svogliati. Basta etichettarli come assenti. Dal palco del Cinema La Compagnia, Mia Bintou Diop ribalta la narrazione stanca sulle nuove generazioni. La vicepresidente della Regione Toscana parla davanti a una platea gremita di studenti per la XXIX edizione del Meeting dei Diritti Umani. Il suo è un messaggio di orgoglio e rivendicazione

I giovani non sono il futuro in attesa, sono il presente in azione. Un presente che “combatte per costruire un domani all’altezza”. Diop smonta i pregiudizi uno a uno. Essere ragazzi oggi è una sfida complessa. Significa entrare in una stanza ed essere giudicati troppo inesperti per contare. Significa crescere con l’ansia climatica e vedere la guerra scorrere sugli schermi dei telefoni, provando rabbia e impotenza davanti all’orrore in diretta.

Eppure, la reazione c’è ed è potente. Le ragazze e i ragazzi inondano le strade. Lo fanno per la giustizia sociale, per il lavoro dignitoso, per difendere l’ambiente. Lo fanno per i diritti Lgbtqia+ e per chiedere pace in Medio Oriente, denunciando le sofferenze del popolo palestinese. È un movimento globale: in ogni continente si alzano cartelli in lingue diverse, ma la richiesta è unica: futuro e opportunità.

“A chi chiede dove sono i giovani, noi rispondiamo: eccoci”. La chiusura del discorso è un’investitura. Diop cita Antonio Gramsci per esortare la platea all’impegno civile: “Istruitevi, agitatevi, organizzatevi”. Perché il mondo ha bisogno di tutta la loro intelligenza, del loro entusiasmo e della loro forza.