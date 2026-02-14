Mia Diop in Ungheria: “A Budapest per parlare di democrazia, giustizia climatica e sociale”

Mia Diop, vicepresidente Regione Toscana, in Ungheria.
La vice del presidente Regione Toscana Eugenio Giani a Budapest relatrice nel workshop della rete delle autorità locali che partecipano al progetto europeo ‘Ecoality – Giovani e Autorità Locali insieme per la Giustizia Climatica e di Genere’.
Come spiega via social la stessa Mia Diop, Pd: “Nel pieno della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, abbiamo scelto di parlare di democrazia, giustizia climatica e sociale.
Ecoality nasce da questa consapevolezza. Dalla necessità di uno sguardo intersezionale che tenga insieme giustizia climatica e giustizia di genere, partecipazione e cittadinanza attiva.
In dieci Paesi europei, giovani e autorità locali stanno costruendo un metodo fatto di formazione, scambio di buone pratiche, co-progettazione e alleanza istituzionale. Non un esercizio simbolico, ma un lavoro concreto che rafforza il legame tra cittadinanza attiva, partecipazione attiva e politiche pubbliche”.
Poi Diop: “Il progetto è guidato dalla Regione Toscana ed è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Development Education and Awareness Raising (DEAR).
Le attività di Ecoality hanno consentito finora la formazione attorno ai temi dell’educazione alla cittadinanza globale di oltre 15000 studenti di scuola secondaria, 1900 docenti in tutta Europa. Vede la partecipazione di oltre 70 associazioni giovanili del continente.
In dieci Paesi europei, giovani e autorità locali stanno costruendo un metodo fatto di formazione, co-progettazione e alleanza istituzionale, anche grazie al lavoro delle organizzazioni della società civile come Oxfam Italia, partner del progetto.
Non è solo un percorso educativo.
È una scelta politica: investire sulla qualità della nostra democrazia”.