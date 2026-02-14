Mia Diop in Ungheria: “A Budapest per parlare di democrazia, giustizia climatica e sociale”

La vice del presidente Regione Toscana Eugenio Giani a Budapest relatrice nel workshop della rete delle autorità locali che partecipano al progetto europeo ‘Ecoality – Giovani e Autorità Locali insieme per la Giustizia Climatica e di Genere’.

Ecoality nasce da questa consapevolezza. Dalla necessità di uno sguardo intersezionale che tenga insieme giustizia climatica e giustizia di genere, partecipazione e cittadinanza attiva.

In dieci Paesi europei, giovani e autorità locali stanno costruendo un metodo fatto di formazione, scambio di buone pratiche, co-progettazione e alleanza istituzionale. Non un esercizio simbolico, ma un lavoro concreto che rafforza il legame tra cittadinanza attiva, partecipazione attiva e politiche pubbliche”.