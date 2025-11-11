12.3 C
martedì 11 Novembre 2025
Nominata la giunta regionale: ecco chi subentra agli eletti in Consiglio

Sono tutti del Pd: Matteo Trapani da Pisa, Roberta Casini da Lucignano, Lidia Bai da Massa Maeittima e Riccardo Trallori da Pistoia

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Roberta Casini
Roberta Casini, sindaca di Lucignano, subentra in consiglio regionale (foto FB)
PISTOIA – Sono quattro i nuovi consiglieri pronti ad entrare in consiglio regionale al posto dei nominati nella squadra di governo della Regione Toscana da Eugenio Giani.

Al posto di Alessandra Nardini, che fa il bis in giunta, c’è l’avvocato e consigliere comunale di Pisa, Matteo Trapani, già capolista Pd nel collegio di Pisa. Da Lucignano, al posto di Filippo Boni, entra nell’assise Roberta Casini, sindaca del Comune in provincia di Arezzo per il terzo mandato, anche lei avvocatessa e responsabile per Anci Toscana del settore sanità e politiche per la salute. Da Grosseto al posto di Leonardo Marras l’ex sindaca e consigliera comunale di Massa Marittima, Lidia Bai, membro del consilgio direttivo di Federparchi e del Council di Europarc Federation. Da Pistoia il 37enne Riccardo Trallori, ex consigliere comunale e segretario provinciale dem.

