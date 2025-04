Ok a maggioranza alla seconda variazione al bilancio della Regione Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La seconda variazione al bilancio 2025-2027 della Regione Toscana (che comprende anche gli interventi normativi collegati e relativa integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2025) è stata approvata a maggioranza dopo una seduta fiume iniziata la mattina e chiusa solo a tarda notte. Hanno votato a favore Pd e Italia Viva, contrari Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Marco Casucci del Gruppo Misto – Merito e Lealtà. Assente al momento del voto il Movimento 5 stelle.

Non passa il nutrito pacchetto di ordini del giorno collegato alla nota di integrazione al Defr presentato da Marco Stella (Forza Italia). Respinti anche quelli del gruppo Fratelli d’Italia e uno con primo firmatario il vicepresidente del consiglio regionale Marco Landi. Gli altri ordini del giorno della Lega sono stati ritirati e saranno ripresentati sotto forma di mozioni.

Passano, invece, due ordini del giorno del consigliere del Gruppo Misto – Merito e Lealtà Marco Casucci, emendati dal Pd. Il primo, legato all’emergenza lupi, impegna il presidente e la giunta a prevedere un fondo straordinario per estendere i rimborsi previsti nel Bando per l’attivazione del riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo per annualità 2024 anche ai detentori di animali da affezione dotati di microchip e ai proprietari di allevamenti per autoconsumo regolarmente identificati. Chiede inoltre che il consiglio regionale venga aggiornato attraverso la presenza dell’assessore regionale competente in commissione sviluppo economico sullo stato di attuazione dell’Odg su questo tema approvato lo scorso dicembre.

Il secondo ordine del giorno riguarda invece la valorizzazione del comparto orafo toscano “mediante l’istituzione di un evento in grado di unire le firme della moda con i grandi gioielli della tradizione aretina, da svolgersi presso Arezzo Fiere e Congressi”. Esso impegna la giunta a valutare, d’intesa con gli enti locali, la possibilità di sostenere tale evento “che potrebbe nascere dall’integrazione di Oroarezzo con le aziende della moda interessate”. La manifestazione “dovrà vedere Ieg (Italian exhibition group) come player di riferimento, riconoscendo quanto realizzato in questi anni per lo sviluppo del territorio”.

Per quanto attiene l’atto con gli interventi normativi collegati alla seconda variazione, l’aula lo ha approvato con 24 voti favorevoli e 8 contrari. Approvati gli emendamenti presentati dal presidente della giunta Eugenio Giani. Respinti, invece, quelli a firma Fratelli d’Italia. Approvati anche due atti collegati: un ordine del giorno a firma del consigliere Casucci e una proposta di risoluzione di cui è prima firmataria la capogruppo della Lega Elena Meini; è stata respinta la proposta di risoluzione di cui era primo firmatario Massimiliano Baldini, sempre della Lega.

L’ordine del giorno presentato da Casucci, approvato all’unanimità, impegna il presidente e l’esecutivo regionale “a mettere in campo ogni misura, ordinaria e straordinaria, per salvaguardare e tutelare il know how del settore moda, un grande patrimonio che rischia di perdersi in caso di fallimento delle aziende”. Nell’impegnativa si chiede inoltre di “trovare all’interno del Fondo strategico per la competitività del sistema moda, risorse economiche che possano impedire la dispersione di quella manodopera specializzata fondamentale per l’economia toscana”.

Approvata all’unanimità anche la proposta di risoluzione presentata da Meini in merito al nuovo piano industriale di Firenze Fiera Spa. L’atto impegna la Giunta regionale a prevedere, in accordo con il presidente della commissione competente, una specifica comunicazione sugli esiti dello studio di fattibilità redatto dall’università degli studi di Firenze sulla possibilità di accorpare le tre società fieristiche toscane, Firenze Fiera, Arezzo Fiere e Congressi e Internazionale Marmi e Macchine Carrara Fiere. Si chiede, inoltre, di promuovere un nuovo piano industriale per la ricapitalizzazione di Firenze Fiera con l’obiettivo di creare nuove fiere e qualificare quelle esistenti, acquisire congressi sui mercati azionali ed internazionali, realizzare tecnostrutture in Fortezza per liberare spazi commerciali, acquisire quote in aziende che forniscono servizi per Firenze Fiera e infine, dotare di wi-fi di ultima generazione per gestire i dati in Fortezza da Basso.

Respinta la proposta di risoluzione presentata da Baldini in merito alla realizzazione dell’asse di penetrazione (Via del Mare) nel Comune di Viareggio. Si impegnava la giunta regionale a subordinare il contributo straordinario (previsto all’articolo 22 della pdl 309) destinato al Comune di Viareggio per realizzare l’asse di penetrazione all’asse viario nel tratto sud dello stadio Bresciani e come strada carrabile aperta al traffico.

Sul bilancio di previsione passano gli emendamenti del presidente Giani, compreso quello a sostegno della filiera della carta stampata nei piccoli comuni già annunciato in commissione aree interne lo scorso 16 aprile. Nel complesso, la seconda variazione passa con 24 favorevoli e 7 contrari.