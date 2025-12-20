Pd Toscana, segretario Fossi: “C’è ottimismo nel consolidare il campo largo”

Getting your Trinity Audio player ready...

Direzione regionale Pd Toscana,

segretario regionale deputato Emiliano Fossi, sabato 20 dicembre nella sede di Firenze per il partito guidato dalla leader Elly Schlein.

Fossi annuncia il via alla cosiddetta “fase 2” e il rinnovo della segreteria il 17 gennaio 2026.

Fossi: “Il Pd Toscana entra nella sua ‘fase 2’ con rinnovato slancio, proseguendo il lavoro svolto finora e puntando a un forte coinvolgimento dei territori in vista delle importanti scadenze, tra cui le elezioni politiche del 2027, il referendum e le amministrative della prossima primavera-estate. Il 17 gennaio sarà fondamentale per il rinnovo della segreteria regionale, con l’obiettivo di costruire un gruppo dirigente unitario e coeso, superando le tensioni emerse nelle ultime riunioni. Come Pd Toscana siamo pronti a raccogliere le sfide future con impegno e unità. L’analisi del voto delle regionali conferma alcune scelte vincenti e indica la necessità di evitare errori futuri, affermando l’importanza di candidati competitivi e di un campo progressista ampio e inclusivo. Le ultime elezioni in Toscana, infatti, sono state un’importante prova collettiva nonostante alcune criticità, da cui si trarranno insegnamenti per migliorare i processi decisionali. Nonostante le sfide politiche attuali, c’è ottimismo nel consolidare il campo largo, rispondendo così alle trasformazioni della società e della politica toscana”.

Campo largo che, con Pd, M5S, Casa Riformista, Avs, ha sostenuto la vittoria del Giani bis.

Antonio Mazzeo, Pd, vicepresidente Consiglio regionale: “Il segretario Emiliano Fossi ha detto che è necessario dare inizio a una fase 2 nel Partito Democratico della Toscana. Condivido appieno che questa riguardi prima di tutto il metodo di lavoro e rilancio fin da subito dicendo di lanciare anche una fase 3 che riguardi il merito, l’attuazione concreta delle idee, delle proposte, delle priorità che ci indicano i territori.

L’impegno al rafforzamento del dialogo, del confronto e del riconoscimento di tutte le aree politiche è un passaggio fondamentale di cui si è fatto carico il segretario. Ora, tutti insieme, siamo chiamati a dare gambe e attuazione ai contenuti e alle scelte politiche che vogliamo proporre alla Toscana, a partire dalla proposta di trasporto pubblico gratuito per gli under 26 e dall’investimento di più risorse nella sanità territoriale”.

“Questo percorso deve passare, come ha ricordato bene anche il capogruppo regionale Bezzini, da un rapporto sempre più forte e coeso tra il partito, il gruppo consiliare e la Giunta regionale, un metodo di lavoro che abbiamo dimostrato di saper praticare concretamente anche in questi giorni, con il delicato passaggio sul bilancio regionale, ma soprattutto nella passata legislatura in tutti i passaggi più importanti che ci sono stati”.

Mazzeo sottolinea l’importanza di “coinvolgere attivamente in questo percorso anche chi oggi non è più in Consiglio regionale ma è stato protagonista decisivo per l’approvazione di leggi che oggi giustamente portiamo a modello a livello nazionale. Valorizzare quell’esperienza significa rafforzare l’identità del Pd e costruire con maggiore solidità le sfide che ci attendono”.