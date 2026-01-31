10.3 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Presunti incontri con Vannacci, Renzi: “Devo smentire perché una roba del genere va oltre il ridicolo”

Il leader di Italia Viva: "Il Corriere della Sera scrive che io vedo regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma". Una paio di settimane fa, impegnato con l'assemblea nazionale Iv, Renzi aveva sottolineato: "Mi state sottovalutando Vannacci"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Presunti incontri con Vannacci, Renzi:
Nella foto, l'ex premier Matteo Renzi (Foto Fb Italia Viva)
1 ' di lettura
Matteo Renzi interviene smentendo dopo l’articolo del Corriere della Sera a firma Francesco Verderami relativo a presunti ‘incontri segreti’ con Roberto Vannacci.

Incontri in chiave 2027, secondo l’articolo del Corriere della Sera,  tra il senatore toscano leader di Italia Viva e il generale eurodeputato vice di Salvini in Lega, che ha recentemente depositato il marchio ‘Futuro Nazionale’.
L’ex premier Renzi scrive via social: “Giusto per dirvi come funziona un normale sabato mattina di fine gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che io vedo regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma. E allora devo smentire ovviamente perché una roba del genere va oltre il ridicolo. Finita qui? Macché! Nel frattempo dagli Stati Uniti il mondo Maga rilancia la notizia che insieme a Obama e all’azienda Leonardo io avrei truccato le elezioni 2020 negli Stati Uniti contro Trump. Vi rendete conto?
È incredibile come siamo circondati da fake news. E chi vuole farti male mette in circolo notizie assurde che però alcuni media rilanciano su commissione. Ecco perché serve una stampa libera. Ed ecco perché serve educare i cittadini, specie più giovani, al senso critico”.
Un paio di settimane a Milano, Renzi, impegnato nell‘assemblea nazionale di Italia Viva aveva dichiarato: “Nel 2027 si vota per le elezioni politiche. O vince la Meloni o vince il centrosinistra. Io credo che non ci sia nessuno nel centrosinistra, né tra i centristi né tra la sinistra radicale, che si possa permette il lusso di litigare per perdere. È talmente ampia e  significativa la posta in gioco che pensare oggi che ci si possa mettere a rinfacciare i veti è folle”. Poi: “Aggiungo: mi state sottovalutando Vannacci, perché nel momento in cui il generale rompe con la Lega, non sono i parlamentari che può portare via. La Lega la destra i voti rischiano di perderli quando c’è qualcosa che nasce all’estrema destra“.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.3 ° C
10.9 °
9.3 °
59 %
4.5kmh
100 %
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1511)ultimora (1347)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati