Presunti incontri con Vannacci, Renzi: “Devo smentire perché una roba del genere va oltre il ridicolo”

L’ex premier Renzi scrive via social: “Giusto per dirvi come funziona un normale sabato mattina di fine gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che io vedo regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma. E allora devo smentire ovviamente perché una roba del genere va oltre il ridicolo. Finita qui? Macché! Nel frattempo dagli Stati Uniti il mondo Maga rilancia la notizia che insieme a Obama e all’azienda Leonardo io avrei truccato le elezioni 2020 negli Stati Uniti contro Trump. Vi rendete conto?

È incredibile come siamo circondati da fake news. E chi vuole farti male mette in circolo notizie assurde che però alcuni media rilanciano su commissione. Ecco perché serve una stampa libera. Ed ecco perché serve educare i cittadini, specie più giovani, al senso critico”.

Un paio di settimane a Milano, Renzi, impegnato nell‘assemblea nazionale di Italia Viva aveva dichiarato: “Nel 2027 si vota per le elezioni politiche. O vince la Meloni o vince il centrosinistra. Io credo che non ci sia nessuno nel centrosinistra, né tra i centristi né tra la sinistra radicale, che si possa permette il lusso di litigare per perdere. È talmente ampia e significativa la posta in gioco che pensare oggi che ci si possa mettere a rinfacciare i veti è folle”. Poi: “Aggiungo: mi state sottovalutando Vannacci, perché nel momento in cui il generale rompe con la Lega, non sono i parlamentari che può portare via. La Lega la destra i voti rischiano di perderli quando c’è qualcosa che nasce all’estrema destra“.

