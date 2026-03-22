11 C
Firenze
domenica 22 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Referendum giustizia, affluenza in Toscana al 16,9% alle 12

Guida la provincia di Firenze, Arezzo e Massa Carrara i territori dove invece si è votato di meno. Le percentuali Comune per Comune

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Un seggio per il referendum (foto MB)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – In Toscana, l’affluenza alle ore 12 per il referendum sulla giustizia si è attestata al 16,90%, secondo i dati ufficiali del portale Eligendo.

Analizzando il dettaglio provinciale, l’area di Firenze guida la partecipazione con il 18,78%, seguita da Prato (17,12%) e Livorno (17,64%). Al contrario, i dati più bassi si registrano ad Arezzo (14,81%) e Massa Carrara (15,05%). A Pistoia ha votato alle 12 il 15,78 per cento degli aventi diritto.

Un picco significativo emerge nel capoluogo toscano, dove la città di Firenze raggiunge il 20,47%, mentre il primato regionale assoluto di affluenza spetta al comune di Montemignaio, in provincia di Arezzo, con il 24,82% dei votanti.

Qui i dati nel dettaglio del referendum: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/0109.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11 ° C
11.8 °
9.3 °
47 %
3.6kmh
40 %
Dom
11 °
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1247)ultimora (1098)sport (66)Eurofocus (44)demografica (39)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati