Referendum giustizia, affluenza in Toscana al 16,9% alle 12

FIRENZE – In Toscana, l’affluenza alle ore 12 per il referendum sulla giustizia si è attestata al 16,90%, secondo i dati ufficiali del portale Eligendo.

Analizzando il dettaglio provinciale, l’area di Firenze guida la partecipazione con il 18,78%, seguita da Prato (17,12%) e Livorno (17,64%). Al contrario, i dati più bassi si registrano ad Arezzo (14,81%) e Massa Carrara (15,05%). A Pistoia ha votato alle 12 il 15,78 per cento degli aventi diritto.

Un picco significativo emerge nel capoluogo toscano, dove la città di Firenze raggiunge il 20,47%, mentre il primato regionale assoluto di affluenza spetta al comune di Montemignaio, in provincia di Arezzo, con il 24,82% dei votanti.

Qui i dati nel dettaglio del referendum: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/votanti/italia/0109.