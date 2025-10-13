Regionali Toscana 2025: è Giani bis. Proiezioni danno Giani 55%, Tomasi 39%, Bundu 5.8% e Toscana Rossa più votata di Lega Salvini

|
Regionali Toscana 2025, prime proiezioni Swg per La7 confermano l’ampio vantaggio annunciato da instant poll ed exit poll di Eugenio Giani. Un Giani bis in arrivo dunque con il presidente Regione Toscana uscente, Pd, campo largo centrosinistra, che la prima proiezione fotografa al 55%.
L’abbraccio con Elly Schlein, leader Pd, con Giani a Firenze.
Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale FdI, centrodestra, al 39%.
Antonella Bundu, fotografata al 5,80% con Toscana Rossa, comprendente Rifondazione Comunista, Possibile, Potere al Popolo.
Dunque Antonella Bundu con una sola lista sta lottando voto su voto per avere una rappresentanza in Consiglio regionale.
Non solo. Toscana Rossa con 5.4% secondo le prime proiezioni Swg per la La7 sarebbe più votata di Lega Salvini ferma al 4.9%.
Affluenza intorno al 47.7%, qui tutti i dati in tempo reale.
Proiezioni Swg per La7. Con Eugenio Giani Pd 34.60%, lista Giani presidente-Casa Riformista 8.90%, Avs 7.30%, M5S 5.6%
Con Alessandro Tomasi FdI 24.4%, Forza Italia 6.2%, Lega 4.90, lista E’ ora 1.7%, Noi Moderati 1%
Affluenza aggiornata:
Arezzo 47,7% (Precedente 64,6%)
Firenze 52,6% (Precedente 66,4%)
Grosseto 44,9% (Precedente 60,8%)
Livorno 42,3% (Precedente 57,3%)
Lucca 40,4% (Precedente 56,6%)
Massa-Carrara 40,8% (Precedente 54,7%)
Pisa 50,1% (Precedente 65,5%)
Pistoia 49% (Precedente 61,6%)
Prato 50,8% (Precedente 64,8%)
Siena 49% (Precedente 64,8%)