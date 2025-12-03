Disabilità, la sfida di Monia Monni: “Costruire una società che non lasci indietro nessuno”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “La persona al centro”. Non è una frase fatta. È la bussola che orienta le scelte della Regione. Lo ha ribadito l’assessora al diritto alla salute, Monia Monni, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

I numeri impongono responsabilità. In Toscana vivono circa 200mila persone con disabilità. Dietro le statistiche ci sono famiglie, storie e bisogni reali. “Il compito delle istituzioni è costruire risposte concrete”, ha spiegato Monni. L’obiettivo è garantire tre cose fondamentali: autonomia, inclusione e dignità. La strada è lunga, ma l’impegno è massimo.

La Regione vanta strutture uniche nel panorama nazionale. A Scandicci ha sede la Scuola nazionale cani guida, l’unica realtà pubblica di questo tipo in Italia. Da quasi un secolo lavora per regalare libertà a chi non vede. Altra punta di diamante è la storica Stamperia Braille, attiva dal 1926, punto di riferimento per l’accessibilità alla cultura. Entrambe sono gestite direttamente dalla Regione.

L’indipendenza passa anche dalla quotidianità. Un pilastro delle politiche regionali è il programma “Vita Indipendente”. Il progetto garantisce appartamenti e servizi di supporto per le attività di ogni giorno. I risultati sono tangibili: ad oggi ne beneficiano oltre 1.800 toscani.

Il messaggio del 3 dicembre è chiaro. Non deve essere una ricorrenza simbolica. Deve essere un richiamo costante alla responsabilità di costruire una società che non lascia indietro nessuno.