Coppa Italia: Empoli, Pisa e Carrarese già pronte al debutto

|
Getting your Trinity Audio player ready...
FIRENZE – Il calcio toscano è pronto a riaccendere i riflettori. La stagione 2025/26 parte ufficialmente con il primo turno di Coppa Italia, occasione per testare la condizione dopo la preparazione estiva.
Empoli-Reggiana
Il primo fischio d’inizio spetta all’Empoli, che ospiterà la Reggiana al Castellani venerdì (15 agosto) alle 18. I biglietti sono in prevendita da ierì (11 agosto).
Cesena-Pisa
Domenica (17 agosto) alle 20,45 tocca al Pisa, fresco di storica promozione in Serie A. I nerazzurri affronteranno in trasferta il Cesena. Attesa altissima per vedere in campo i nuovi arrivi. Le info sui biglietti non sono ancora ufficiali, ma sono attesi aggiornamenti a breve per organizzare romagnola.
Udinese-Carrarese
Chiuderà il programma la Carrarese, lunedì (18 agosto) alle 20,45, ospite dell’Udinese. Un test impegnativo contro una formazione di serie A, utile per misurare il livello della squadra dopo l’ottima stagione passata. Anche in questo caso, i dettagli sulla prevendita arriveranno a breve.
Il primo turno di Coppa Italia sarà una vetrina importante per le squadre toscane, pronte a regalare ai tifosi le prime emozioni della nuova annata.