domenica 15 Febbraio 2026
Mareggiate e vento forte, lunedì con l’allerta meteo in Toscana

Interessante dapprima la costa e i rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna quindi la Toscana sud-occidentale e le isole

FIRENZE. Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di domani (16 febbraio) la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell’Appennino tosco-romagnolo.

Nel dettaglio, l’allerta per vento scatterà dalle 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna. Dalle 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l’intero tratto costiero dell’Etruria e la zona dell’Ombrone.

Per quanto riguarda le mareggiate, l’allerta gialla sarà in vigore dalle 13 fino alla mezzanotte di lunedì e interesserà le isole e tutta la fascia costiera.

Già dal pomeriggio di oggi (15 febbraio) sono attesi venti di nord-est con forti raffiche sui rilievi centro-meridionali e allo sbocco delle valli appenniniche. In serata è prevista un’attenuazione dei fenomeni, seguita da una rotazione dei venti a sud-ovest.
Domani, lunedì, sono previsti forti venti occidentali: prima libeccio, poi maestrale, in particolare su arcipelago, gran parte delle zone costiere, sulle colline limitrofe e nelle aree sottovento ai versanti orientali dell’Appennino. Il mare sarà molto mosso lungo tutte le coste e localmente agitato al largo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in base al livello di rischio sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

