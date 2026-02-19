Respinto il ricorso sulle elezioni regionali di Toscana Rossa: niente seggio per Bundu

FIRENZE – Niente scranno in Consiglio regionale per Antonella Bundu. Il Tar della Toscana ha rigettato il ricorso presentato dall’esponente di Toscana Rossa, che chiedeva l’ammissione nell’assemblea legislativa nonostante la sua coalizione non avesse raggiunto la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale toscana. Il nodo della contesa riguardava il “voto disgiunto”: Bundu puntava a far valere i voti ottenuti direttamente sulla sua candidatura a presidente, superiori a quelli delle liste collegate, ma i giudici amministrativi hanno confermato la linea della commissione elettorale.

Nonostante la sconfitta in primo grado, la battaglia legale e politica è tutt’altro che archiviata. La diretta interessata ha già annunciato battaglia, puntando il dito contro un sistema che definisce penalizzante per le forze fuori dai poli principali.

“Non è stato dichiarato inammissibile. Procederemo a sollevare la questione ai livelli superiori”, ha dichiarato Antonella Bundu subito dopo la sentenza. “Nel ringraziare nuovamente tutte le persone che ci hanno accompagnato fino a qui prendiamo atto con dispiacere della decisione del Tar Toscana di rigettare il nostro ricorso. Attendiamo di leggere le motivazioni per ogni ulteriore considerazione, sapendo che andremo avanti ai livelli successivi, perché è evidente che c’è una stortura nella legge elettorale su cui si era annunciato di mettere mano, senza che poi nessuna azione sia avvenuta da parte dell’attuale maggioranza del consiglio regionale”.

Per l’ex candidata governatrice, il problema affonda le radici in una scelta politica precisa del legislatore regionale. “Non è ovviamente finita qui e sapremo far valere le nostre ragioni nei prossimi passaggi, ricordando che il problema principale è politico. Cioè un bipolarismo forzato che ogni giorno prova a ignorare le lotte di cui siamo parte. Lo sappiamo le regole vengono scritte per neutralizzare i conflitti. Non lo permetteremo”.

La parola passa ora al Consiglio di Stato, mentre il dibattito sulla riforma della legge elettorale toscana promette di tornare a infiammare l’aula di via Cavour.