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Coppa Italia, il tabellone delle toscane: scontro diretto Pisa-Empoli, l’Arezzo parte dai preliminari

La composizione del tabellone per i trentaduesimi di finale regala subito una sentita sfida regionale mettendo di fronte le squadre di Pisa ed Empoli

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Davide Caruso
Davide Caruso
Pallone
Foto di: FreePick
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Il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa ha definito il percorso e gli incroci delle squadre partecipanti per la nuova stagione, delineando il cammino delle formazioni toscane inserite nella competizione.

La prima squadra della regione a scendere in campo sarà l’Arezzo, impegnata nel turno preliminare in programma domenica 9 agosto 2026. La formazione affronterà l’Union Brescia: in caso di passaggio del turno, si qualificherà ai trentaduesimi di finale dove, venerdì 14 agosto alle ore 18:30, incontrerà l’Hellas Verona.

La Fiorentina scenderà in campo venerdì 14 agosto alle ore 21:15, attendendo la vincente del confronto tra Benevento e Ravenna. La sera seguente, sabato 15 agosto, toccherà alla Carrarese affrontare il Torino, con il fischio d’inizio programmato sempre per le ore 21:15.

L’ultimo appuntamento che coinvolge le società della regione è fissato per lunedì 17 agosto e prevede un incrocio diretto sul campo. Alle ore 18:00, infatti, si disputerà la sfida tutta toscana tra il Pisa e l’Empoli, con la compagine pisana che giocherà la partita in casa.

© Riproduzione riservata

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