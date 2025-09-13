Ecco la lista dei convocati di Pioli in vista di Fiorentina-Napoli

|
FIORENTINA – Stefano Pioli ha sciolto le ultime riserve sulla formazione della Fiorentina in vista della partita contro il Napoli, in programma questa sera alle 20:45. Nella lista dei convocati ufficiale non figura Albert Gudmundsson: l’allenatore ha scelto di non rischiarlo, preferendo la prudenza. L’islandese, dunque, resterà fuori dal match, mentre la squadra si prepara a scendere in campo al completo con gli altri giocatori disponibili.
I convocati
Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Kean, Kouadio, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Mari, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.