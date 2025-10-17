Decima giornata per la serie C: le toscane tra rilancio e sogni di vertice

Getting your Trinity Audio player ready...

La decima giornata del Girone B di Serie C promette emozioni forti. Tra sabato 18 e lunedì 20 ottobre, le squadre toscane scendono in campo per confronti che possono già pesare sulla stagione.

Livorno – Sambenedettese

Il weekend si apre al Picchi, alle 14.30, dove il Livorno cerca ossigeno dopo due sconfitte di fila. Gli amaranto, oggi sedicesimi e in zona playout, devono reagire davanti al proprio pubblico per rilanciare la corsa salvezza. Di fronte una Sambenedettese solida e ambiziosa, quinta in classifica nonostante il ko con la capolista Ravenna. I marchigiani vogliono difendere la zona playoff e confermarsi tra le sorprese del girone.

Pianese – Bra

Nel pomeriggio fari accesi allo Stadio Comunale, dove la Pianese punta a ripartire dopo la battuta d’arresto contro il Guidonia. Gli uomini di Birindelli, undicesimi, mirano al treno playoff. Di fronte un Bra in affanno, neopromosso e in zona playout, che ha bisogno di punti per uscire dalla crisi.

Ravenna – Arezzo

È il big match della giornata. Domenica alle 14.30, al Benelli va in scena una sfida d’alta quota tra il Ravenna, capolista con sette vittorie consecutive, e l’Arezzo, reduce da quattro successi di fila. Due squadre in piena fiducia, gioco brillante e ambizioni da promozione: una partita che vale la vetta e che promette spettacolo.

Pontedera – Vis Pesaro

Chiude il programma il posticipo del lunedì sera. Il Pontedera, travolto ad Ascoli, è chiamato a rialzarsi subito davanti ai propri tifosi. I granata devono ritrovare solidità e punti per non scivolare nelle zone calde della classifica. La Vis Pesaro, invece, arriva da tre partite senza sconfitte e punta a prolungare la sua striscia positiva.