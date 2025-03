Europei indoor 2025 atletica: Larissa Iapichino e Andy Diaz per la finale

Getting your Trinity Audio player ready...

Europei indoor 2025 di atletica di scena ad Apeldoorn in Olanda, è il giorno di Larissa Iapichino e Andy Diaz.

La vicecampionessa europea di salto in lungo di Borgo San Lorenzo e il livornese di adozione bronzo olimpico di Parigi nel salto triplo grandi protagonisti venerdì 7 marzo. Entrambi in gara per la qualificazione alle rispettive finali.

Mentre Samuele Ceccarelli, campione europeo indoor in carica 60 metri, grande attesa per il suo rientro, scende in pista sabato 8 marzo.

E Leonardo Fabbri, vicecampione del mondo indoor nonche recordman italiano peso, sale in pedana domenica 9 marzo.

In pista il 9 marzo anche la debuttante velocista azzurra toscana Arianna De Masi, Libertà Unicusano Livorno come Diaz

Gli orari degli azzurri in gara in Olanda

Larissa Iapichino: “Siamo una squadra giovane, con tanti talenti, e c’è una grande atmosfera. È sempre un piacere gareggiare in un campionato d’Europa, non vedo l’ora. Sento il clima del gruppo nella squadra italiana, prendiamo ispirazione da chi come Tamberi e Jacobs ci ha insegnato a credere nei nostri sogni”.

Poi la campionessa toscana: “Il lungo è tecnica, precisione, abilità e anche per questo la penso come il fuoriclasse greco Tentoglou, cioè che non siano positivi gli esperimenti di allargare la zona di battuta. Cosa ho imparato da mamma Fiona May? Ha vinto tanto e mi ha suggerito di crescere un passo alla volta, di saltare bene e poi i risultati arrivano da sé”.