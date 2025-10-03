15.8 C
Firenze
venerdì 3 Ottobre 2025
Settima giornata per la serie B: Empoli a Bolzano e a Carrara arriva la Juve Stabia

Trasferta impegnativa per gli azzurri in Alto Adige con il Sudtirol, sfida casalinga per i gialloblù contro le vespe campane

Sport
DAVIDE CARUSO
Empoli Carrarese
Foto di: Facebook / Empoli
La settima giornata di Serie B propone sfide importanti per le squadre toscane. Empoli e Carrarese saranno chiamate a confermare le proprie ambizioni, affrontando avversari determinati a guadagnare punti preziosi. Entrambe le partite si giocheranno domenica (5 ottobre) alle 15.

Empoli a Bolzano contro il Sudtirol

L’Empoli arriva dal pareggio interno contro il Monza (1-1), un risultato che ha lasciato qualche rimpianto ma anche segnali di crescita. La trasferta a Bolzano rappresenta un test di maturità contro un Sudtirol solido e organizzato, reduce dal pari esterno contro il Pescara.

Assenza pesante per gli azzurri: Lorenzo Ignacchiti sarà out per una lesione distrattiva al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista ha già iniziato la riabilitazione e non sarà disponibile per diverse settimane.

Dal punto di vista tattico, l’Empoli dovrà gestire il possesso con pazienza e sfruttare le corsie laterali, mentre il Sudtirol punterà su compattezza difensiva e ripartenze rapide.

Carrarese ospita la Juve Stabia

La Carrarese resta imbattuta in casa, ma il pareggio contro il Modena ha evidenziato la necessità di maggiore incisività negli ultimi metri. È fondamentale trasformare il buon gioco in risultati concreti.

La Juve Stabia si conferma una delle sorprese di inizio stagione, con 10 punti in classifica e un’identità di gioco chiara. I campani arrivano con fiducia e punteranno a colpire in transizione, sfruttando eventuali spazi lasciati dalla difesa toscana.

Entrambe le partite si preannunciano combattute e potrebbero avere un peso importante nella definizione della classifica di inizio stagione.

© Riproduzione riservata

