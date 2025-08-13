38.4 C
Appartamento in fiamme per l’incendio di una lavastoviglie: due intossicati

La proprietaria dell'appartamento a Chiani di Arezzo e la nipote hanno avuto necessità di un controllo sanitario dopo il rogo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Appartamento in fiamme per l'incendio di una lavastoviglie: due intossicati (foto vigili del fuoco)
AREZZO – Incendio di appartamento ad Arezzo, due intossicati. 

È successo intorno alle 14 in località Chiani in un appartamento. Le fiamme hanno interessato una lavastoviglie e il vano cucina, bruciando parte del mobilio e lo stesso elettrodomestico.

L’intervento è valso a spengere l’incendio e mettere in sicurezza la casa. La proprietaria e il nipote, prima dell’arrivo dei soccorsi, nell’uscire dall’abitazione, hanno inalato del fumo, per questo motivo sono stati sottoposti a controllo sanitario dal personale inviato sul posto.

