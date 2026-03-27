Camion si incastrano in una curva e bloccano un medico: intervengono i carabinieri

SANSEPOLCRO – I carabinieri della compagnia di Sansepolcro, anche oggi, sono stati impegnati in soccorsi nei comuni dell’alta Valtiberina toscana, in particolar modo, a Badia Tedalda e a Sestino, luoghi in cui la neve, in pochissime ore, ha raggiunto anche i due metri.

Moltissimi i veicoli che improvvisamente sulla Ss 258 Marecchiese si sono ritrovati in seria difficoltà, bloccati a causa dello scivolamento degli pneumatici che non riuscivano a fare presa al suolo e a proseguire. Intervenuti i mezzi spalaneve dell’Ansa, i veicoli attrezzati dei vigili del fuoco e i carabinieri di Sansepolcro, Sestino e Badia Tedalda.

A complicare le operazioni di soccorso anche la presenza del forte vento, che ha reso più difficoltose le varie attività, tra cui anche il montaggio delle catene da neve per i meno abituati.

Le criticità maggiori sono state rappresentate da due autoarticolati, incastratisi tra loro in corrispondenza di una curva. Proprio in quel momento, infatti, sopraggiungeva un medico della guardia medica del distretto sanitario locale, intento a raggiungere Badia Tedalda per visitare urgentemente alcuni pazienti ammalati.

I militari dell’Arma lo hanno accompagnato sino a un’autovettura di servizio e, dopo averlo fatto salire, lo hanno accompagnato a destinazione.

Solo dopo alcune ore, grazie all’intervento dell’autogru dei vigili del Fuoco di Siena, la strada è stata finalmente liberata dall’ingombro e resa percorribile.