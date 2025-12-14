7.2 C
Cinque Daspo urbani per i responsabili di una rissa a Montevarchi: tre sono minorenni

Si erano ritrovati in piazza per un regolamento di conti. Nella loro disponiiblità machete, taser e una semiautomatica a salve alterata

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Questure sul web)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEVARCHI – La polizia ha notificato 5 Dacur (Daspo urbano) ad altrettanti soggetti responsabili di una rissa a Montevarchi.

La vicenda risale ad inizio dicembre quando, in piena mattina, personale delle forze dell’ordine è intervenuto per sedare una rissa segnalata in centro a Montevarchi, per l’esattezza in piazza Vittorio Veneto, tra cinque soggetti che secondo quando riferito si stavano picchiando.

A seguito dell’intervento sono state effettivamente identificate 5 persone, di cui tre minorenni, appartenenti a gruppi contrapposti che si erano ritrovati nella zona per una sorta di regolamento di conti. A seguito di perquisizioni condotte nei loro confronti è stato rinvenuto materiale atto ad offendere tra cui una mazza da baseball, un machete, una pistola taser ad impulsi elettrici e un’ulteriore pistola semiautomatica a salve ma appositamente alterata.

Oltre al seguito penale dell’accaduto, i soggetti in questione sono stati destinatari, ciascuno di essi e alla presenza dei genitori per coloro che sono minorenni, di un provvedimento di Dacur, definito anche come daspo urbano, consistente in una misura di prevenzione a firma del questore volta ad allontanare, nella fattispecie per la durata di un anno, i soggetti dalle aree urbane di Montevarchi teatro dell’evento.

 

© Riproduzione riservata

