Escursionisti soccorsi nella neve da Sast e vigili del fuoco: avevano perso il sentiero

Erano in zona Prati della Burraia nel comune di Pratovecchio Stia: sono stati condotti a piedi fino ad un parcheggio zona Fangacci

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

PRATOVECCHIO STIA – Un altro caso di escursionisti dispersi in mezzo alla neve del Casentino. 

I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero di due escursionisti dispersi in zona Prati della Burraia nel comune di Pratovecchio Stia

Con il calare del sole e l’inizio delle nevicate, i due non sono più riusciti a ritrovare il sentiero di ritorno. In contatto con la sala operativa dei vigili del fuoco e del 112, sono riusciti a comunicare la propria posizione.

Sul luogo sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Pratovecchio e una del soccorso alpino, che hanno raggiunto i due escursionisti in apparente buona salute, ma infreddoliti. Successivamente, li hanno accompagnati a piedi fino ad un parcheggio zona Fangacci, dove ad attenderli c’erano i sanitari del 118, i quali hanno verificato le loro condizioni generali.

Sul posto anche i carabinieri di Bibbiena. 

© Riproduzione riservata

