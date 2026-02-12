7.1 C
Firenze
venerdì 13 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Esplosione su un camion che trasporta ossigeno: tre feriti a Bibbiena

Dopo l'episodio in via Michelangelo è scattato il protocollo per le maxi emergenze: sul posto 4 ambulanze infermierizzate

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

BIBBIENA – Paura a Bibbiena per una violenta esplosione che ha scosso il centro abitato nella tarda mattinata di oggi. Alle 10 circa, un camion adibito al trasporto di ossigeno è esploso mentre percorreva via Michelangelo, sprigionando un’onda d’urto che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni circostanti e richiesto l’immediato intervento dei soccorritori.

Il 118 di Arezzo è arrivato tempestivamente sul posto con un dispiegamento massiccio di mezzi: quattro ambulanze infermierizzate sono state impegnate nelle operazioni di soccorso, mentre l’Asl Toscana Sud Est ha fatto scattare il protocollo per il gruppo maxi emergenze, necessario per coordinare la gestione di incidenti con potenziali coinvolgimenti multipli.

Il primo bilancio parla di tre persone ferite. Secondo quanto appreso, i pazienti presentano sintomi da lieve intossicazione dovuta ai fumi sprigionati dall’esplosione, mentre uno di loro ha riportato anche alcune bruciature alle mani, fortunatamente di lieve entità.

L’area di via Michelangelo è stata transennata dai vigili del Ffoco per mettere in sicurezza i resti del mezzo e scongiurare ulteriori deflagrazioni, dato il carico altamente infiammabile che il camion trasportava.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
7.1 ° C
7.6 °
6.8 °
76 %
1kmh
75 %
Ven
15 °
Sab
11 °
Dom
15 °
Lun
12 °
Mar
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1399)ultimora (1233)sport (67)Eurofocus (55)demografica (44)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati