Incidente sul lavoro: in ospedale un operaio di 26 anni di un’azienda dell’Aretino

CASTEL FOCOGNANO – Torna l’allarme sicurezza nei luoghi di lavoro in provincia di Arezzo. Nella mattinata di ieri (17 dicembre) un incidente si è verificato all’interno dello stabilimento Colacem di Rassina, nel comune di Castel Focognano. Il bilancio è di un giovane operaio di 26 anni trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

L’allarme al servizio di emergenza 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco dopo le 8,30. Secondo una prima ricostruzione, il giovane lavoratore sarebbe rimasto vittima di un violento trauma da schiacciamento agli arti, provocato con ogni probabilità da un macchinario o da materiale pesante presente all’interno del sito industriale.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Bibbiena, insieme alle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento casentinese, necessarie per le operazioni di messa in sicurezza dell’area e per l’assistenza al ferito. Il 26enne, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Oltre ai soccorritori, nell’impianto di Rassina sono giunti i tecnici della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e per verificare il pieno rispetto delle normative antinfortunistiche all’interno dello stabilimento.