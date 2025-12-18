10 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente sul lavoro: in ospedale un operaio di 26 anni di un’azienda dell’Aretino

L'uomo, con un grave trauma da schiacciamento, è stato trasportato d'urgenza al San Donato in condizioni gravi ma non in pericolo di vita

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Incidente sul lavoro in un'azienda dell'Aretino (foto Adn Kronos)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CASTEL FOCOGNANO – Torna l’allarme sicurezza nei luoghi di lavoro in provincia di Arezzo. Nella mattinata di ieri (17 dicembre) un incidente si è verificato all’interno dello stabilimento Colacem di Rassina, nel comune di Castel Focognano. Il bilancio è di un giovane operaio di 26 anni trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. 

L’allarme al servizio di emergenza 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco dopo le 8,30. Secondo una prima ricostruzione, il giovane lavoratore sarebbe rimasto vittima di un violento trauma da schiacciamento agli arti, provocato con ogni probabilità da un macchinario o da materiale pesante presente all’interno del sito industriale.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Bibbiena, insieme alle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento casentinese, necessarie per le operazioni di messa in sicurezza dell’area e per l’assistenza al ferito. Il 26enne, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Oltre ai soccorritori, nell’impianto di Rassina sono giunti i tecnici della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e per verificare il pieno rispetto delle normative antinfortunistiche all’interno dello stabilimento.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
10 ° C
11.6 °
8.2 °
79 %
1kmh
100 %
Gio
14 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
14 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1281)ultimora (1153)sport (56)Eurofocus (46)demografica (26)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati