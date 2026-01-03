6.6 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Muore per il monossido di carbonio: dramma in una casa di Montevarchi

Inutili i soccorsi per un uomo di 68 anni, salva una donna grazie ai soccorsi di ambulanza e vigili del fuoco e al trasporto alla Gruccia

REDAZIONE
MONTEVARCHI – Un inizio d’anno tragico nel Valdarno, dove il killer silenzioso”è tornato a colpire. Un uomo di 68 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri (2 gennaio) a causa di una letale intossicazione da monossido di carbonio. Il dramma si è consumato intorno alle 18 in un’abitazione di via Burzagli, nel cuore di Montevarchi, dove un sospetto accumulo di gas ha trasformato un normale pomeriggio in una trappola mortale.

L’allarme è scattato quando alcuni parenti o vicini, insospettiti dal silenzio nell’appartamento, hanno allertato i soccorsi. Al loro arrivo, i vigiili del fuoco e i sanitari del 118 si sono trovati di fronte a una situazione disperata: l’aria all’interno dei locali era satura del gas, tanto da rendere necessario l’immediato arieggiamento di tutte le stanze prima di poter operare in sicurezza. Il sessantottenne è stato rinvenuto già in arresto cardiaco. Nonostante la corsa disperata in codice rosso verso il vicino ospedale della Gruccia e i ripetuti tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

All’interno della casa si trovava anche una donna, che al momento del picco di saturazione occupava un’altra stanza. La donna è stata soccorsa e trasferita d’urgenza in ospedale per essere sottoposta a controlli e trattamenti in camera iperbarica; le sue condizioni sono monitorate, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Ccrabinieri della compagnia locale per i rilievi di rito. Insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, i militari stanno conducendo accertamenti serrati per individuare la fonte della fuoriuscita: sotto la lente d’ingrandimento ci sono l’impianto di riscaldamento e una possibile caldaia o stufa difettosa. L’appartamento potrebbe essere posto sotto sequestro per consentire perizie più approfondite nelle prossime ore.

