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Muore travolta da un’auto al confine fra Umbria e Toscana insegnante di Cortona

L’incidente nella notte lungo una strada secondaria a Lisciano Niccone. La donna era appena scesa dall’auto con il cane

Cronaca
REDAZIONE
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Lucia Lamentini
foto di FB (profilo social)
1 ' di lettura

CORTONA – Lucia Lamentini, 50 anni, residente a Camucia di Cortona, in provincia di Arezzo è morta nella notte tra martedì e mercoledì. L’incidente è avvenuto lungo una strada secondaria nel territorio umbro, non lontano dal confine con la Toscana, quando la donna è scesa dall’auto insieme al proprio cane.

L’impatto è stato molto violento. Il corpo della donna sarebbe stato sbalzato per diversi metri e per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. I soccorsi sono stati immediati, ma all’arrivo dei sanitari la 50enne era già deceduta.

La donna era molto conosciuta nel territorio cortonese. Lamentini lavorava come insegnante di sostegno a Foiano della Chiana ed era apprezzata da studenti e colleghi. Era inoltre appassionata di fotografia: la sua famiglia gestisce da anni un noto negozio fotografico nella zona di Cortona.

Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente ci sarebbe un uomo di circa 40 anni residente proprio a Lisciano Niccone. Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità. L’uomo risulterebbe indagato per omicidio stradale, come previsto nei casi di incidenti mortali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Città della Pieve, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni del conducente al momento dell’impatto.

Il corpo della donna è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.

© Riproduzione riservata

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