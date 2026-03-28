Neve a primavera, tanti problemi alla rete elettrica in Casentino

POPPI – Fin dalle prime nevicate dei giorni scorsi è a lavoro con continuità una task force di tecnici e operativi di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per ripristinare il servizio nelle aree del Casentino più colpite dalla tempesta di maltempo che, tra le altre cose, ha danneggiato alcuni tratti di infrastrutture elettriche ed ha causato la caduta sulle linee di alberi e piante ad alto fusto, collocate fuori dalla fascia di rispetto, nonché l’inagibilità di numerose direttrici di viabilità secondarie.

Tra la nottata e la giornata odierna E-Distribuzione ha già ripristinato il servizio elettrico, attraverso le attività di riparazione e di installazione di power station o gruppi elettrogeni, nelle aree di Badia Prataglia, Caprese Michelangelo, Montemignaio, altre località come Acquafredda, Vetriceta, Lucembrergo, La Capriola e limitrofe e adesso sta operando con piani di lavoro in alcune aree più isolate di Poppi, Pratovecchio Stia e Chiusi della Verna. Permangono chiuse la Sp258 Marecchiese e la Sp Nuova Sestinese su cui i tecnici della società elettrica opereranno non appena vi sarà agibilità di transito.

Dai Centri operativi E-Distribuzione, che monitorano la rete di media tensione in tempo reale 24 ore su 24, vengono gestite le segnalazioni e coordinati gli interventi di rialimentazione. Le squadre dell’azienda elettrica stanno inoltre intervenendo sul campo, in molti casi in condizioni impervie, per riparare i danni alla rete elettrica causati principalmente dalla tempesta di neve. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con la Prefettura di Arezzo, i Comuni e le strutture di Protezione civile locale. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono.