Nubifragio si abbatte su Arezzo: allagamenti e salvataggi nei sottopassi

AREZZO – Il maltempo ha colpito duro, in serata, il comune di Arezzo.

È stata una serata di lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti per i danni provocati da un nubifragio che ha colpito il territorio, Numerosi gli interventi per allagamenti, in particolare due auto sono rimaste bloccate nei sottopassi in zona Lebole, sono stati tratti in salvo i conducenti.

Attualmente sono circa 20 gli interventi effettuati e 70 le chiamate in attesa.

Non è rimasto indenne neanche l’ospedale San Donato, dove gli operatori sono impegnati a liberare la hall dall’acqua con stracci e secchi. Il corridoio di collegamento tra il quinto e il sesto settore, al terzo piano, è stato interessato da infiltrazioni d’acqua; alcune infiltrazioni hanno raggiunto anche le stanze dei degenti; altre si sono verificate nei corridoi di collegamento tra i settori, senza però causare particolari disagi. Il personale del dipartimento tecnico della Asl Toscana sud est, insieme al personale sanitario, è intervenuto immediatamente.

Anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenui in supporto al comando di Arezzo. Sono state inviate una squadra e un mezzo fuoristrada con motopompe e elettropompe.

Il bilancio lo traccia il sindaco Alessandro Ghinelli: “Oltre alla polizia municipale, alle squadre di manutenzione e ai vigili del fuoco, è stato prontamente attivato anche il CeSi (Centro situazioni) di protezione civile. Nessuna allerta meteo era stata diramata da Regione Toscana. Proprio per questo, il ringraziamento a chi è intervenuto è ancora più sentito: nessuno era stato messo nelle condizioni di prepararsi, ma è stato necessario agire in tempo reale in circostanze molto difficili”.

“Situazione critica – spiega – in molte zone della città: da San Zeno ad Agazzi, da Olmo alla zona dell’Ipercoop, dal Centro Affari a Pescaiola, da Frassineto fino alla zona Baldaccio.Il sottopasso dell’area ex Lebole rimarrà chiuso fino a domani; necessario l’intervento con uno escavatore per ripristinare una frana. Particolarmente problematica la Strada Regionale 71, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere diversi automobilisti”.

“In alcune zone della città si sono verificati ripetuti blackout elettrici – conclude il sindaco – Un ennesimo evento localizzato, sfuggito alla registrazione dei pluviometri di area, e proprio per la sua ridotta estensione di elevatissima intensità, e di forte impatto su una parte della città”.

Il bilancio finale

Sono circa 70 gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco di Arezzo, la maggior parte danni d’acqua , locali allagati e altri dovuti al vento che hanno divelto alcune piante. Il comune maggiormente colpito è stato quello di Arezzo, zona Via Romana, Tortaia Pescaiola.

Al comando di Arezzo è stata istituita la sala di crisi che ha gestito le centinaia di chiamate arrivate alla sala operativa. Per gestire l’emergenza sono stati raddoppiati i turni e arrivate altre squadre dal comando di Firenze e Siena, in totale 8 squadre e 40 unità.

Nella notte sono intervenuti anche i volontari di protezione civile che con motopompe hanno svuotato i locali invasi dall’acqua. Attualmente l’emergenza è rientrata , sono rimaste una decina di richieste da gestire.