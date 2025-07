Ofelia trova casa e una nuova vita, ora il canile chiede aiuto per altri 120 cani

Getting your Trinity Audio player ready...

CAVRIGLIA – Una storia di dolore, speranza e rinascita: Ofelia, la cucciola ridotta in condizioni critiche dal suo ex proprietario, è finalmente salva e ha trovato una nuova casa, accolta da una famiglia che potrà offrirle tutto l’amore che merita.

Dal 3 luglio era ricoverata presso una clinica veterinaria aretina, dove ha ricevuto cure tempestive e professionali grazie alla sinergia tra l’Enpa – sezione Valdarno, che gestisce il canile intercomunale, e il Comune di Figline e Incisa Valdarno. Ora Ofelia ha raggiunto la sua nuova casa, dove vivrà con “mamma Helga, il fratellino Chuck e colei che l’ha vista e fatta nascere, Serena Torricelli”.

Un lieto fine che arriva dopo giorni di apprensione e che ha mobilitato centinaia di persone in tutta Italia. “La storia di Ofelia ha commosso tutta Italia, ma oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo – ha commentato il sindaco Pianigiani –. Desidero ringraziare tutti coloro che l’hanno reso possibile, in particolare l’Enpa e la clinica veterinaria alla quale l’ha affidata per le cure: hanno fatto davvero un miracolo, reso possibile grazie a tempestività, impegno, professionalità, determinazione e grande sensibilità. Ringrazio anche tutti coloro che si sono interessati alla vicenda e hanno manifestato la propria disponibilità ad adottare la cucciola e invito a rivolgere lo stesso amore e la stessa disponibilità verso uno dei 120 cani presenti nel canile di Forestello, affinché anche la storia di uno degli altri ospiti a quattro zampe possa trovare un lieto fine”.

Un appello alla solidarietà rilanciato anche da Enpa Valdarno: “Siamo felici che Ofelia sia fuori pericolo e che questa triste vicenda si sia risolta nel migliore dei modi, grazie alla professionalità della clinica con cui collaboriamo, che le ha salvato la vita, e a chi ha voluto contribuire a vario titolo e attraverso più canali. Auguriamo alla piccola una vita lunga e felice, ritrovando la serenità di cui era stata privata – commenta Luigia Bassan –. Per la cagnolina è iniziata una nuova vita, ma ci sono altri cuccioli e cani di tutte le età, a Forestello, che hanno sofferto e che meritano di avere anche loro un’occasione di riscatto e di amore. Chi volesse darci una mano in tal senso può contattarci al numero 347.9601636 e fissare un appuntamento in uno dei giorni di apertura al pubblico, tutti i giorni, escluso il mercoledì e la domenica, dalle 15,30 alle 18”.

Dal canile intercomunale, infine, un messaggio di riconoscenza: “Ci tenevamo a ringraziare tutti coloro che hanno espresso interesse, che hanno dato disponibilità per l’adozione, che hanno fatto offerte per il recupero di Ofelia. Siete stati tantissimi e questo ci ha fatto molto piacere. Grazie grazie grazie. Nel nostro canile ci sono molti ospiti che aspettano una famiglia, se siete interessati o semplicemente volete avere maggiori info, potete contattare il numero del canile. 347.9601636. Grazie ancora”.

Ofelia ora sta bene, circondata dall’affetto dei suoi cari. Ma nel silenzio del canile, tanti occhi attendono ancora una carezza e un futuro migliore.