Tre denunce per il furto di pannelli metallici isolanti nell’Aretino

BIBBIENA – Rubano pannelli isolanti metallici da un’azienda di Pratovecchio-Stia, denunciati in tre.

Le indagini condotte dai militari della locale compagnia dei carabinieri hanno permesso di ricostruire i furti avvenuti con più azioni tra il gennaio e l’ottobre del 2024. Durante tale periodo sono stati sottratti all’azienda beni per un valore commerciale di 60mila euro. Si tratta di prodotti assemblati dall’opificio ed in attesa di essere spediti in varie zone del territorio nazionale ed estero.

L’indagine, avviata a seguito della denuncia presentata nelle scorse settimane dall’amministratore delegato dell’azienda colpita, si è svolta attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, prolungati servizi di osservazione e l’ascolto di testimoni, portando così all’identificazione degli autori materiali del furto.

Successivi accertamenti, hanno permesso di risalire al luogo di deposito della merce sottratta, individuato in una pertinenza di un’abitazione privata, dove è stata rinvenuta una parte significativa del materiale sottratto, per un valore commerciale di alcune migliaia di euro.

Il proprietario del luogo è stato dunque denunciato per il reato di ricettazione mentre i pannelli, non ancora venduti a terzi, sono stati sottoposti a sequestro e saranno restituiti ai legittimi proprietari.