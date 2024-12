Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Auto e annesso agricolo in fiamme nella notte in località Poggio di Ierna, frazione del comune di Subbiano in provincia di Arezzo.

Il personale dei vigili del fuoco del locale comando ha estinto le fiamme che avevano interessato un’auto e un annesso agricolo coperto di pannelli fotovoltaici.

Dalle fiamme nessuna persona è rimasta coinvolta e l’edificio, dopo essere stato messo in sicurezza dal personale presente, è stato dichiarato inagibile.