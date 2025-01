Getting your Trinity Audio player ready...

CORTONA – Jovanotti da Cortona: “Buongiorno gente, vado a Sanremo”

Jovanotti super ospite sul palco dell’Ariston nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025 al via martedì 11 febbraio. Super ospite della seconda serata Damiano David, frontman dei Maneskin, già vincitori di Festival di Sanremo ed Eurovision Song Contest.

Dopo l’annuncio ufficiale al Tg1 di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, il video social di Lorenzo Cherubini dalla sua casa di Cortona, provincia di Arezzo.

Cappellone da cowboy, Jovanotti: “Ebbene sì, ebbene sì. Ci si vede a Sanremo. Sarò ospite della prima puntata. Non è che lo abbiamo tenuto segreto. Fino a sabato non avevamo la certezza che si potesse fare quello che mi piacerebbe fare e che farò nella mia performance. Sono contento”.

Poi Jovanotti: “Vado a Sanremo, ma prima vado a Milano. Faccio il giro delle radio per presentare il mio disco, inizio con Radio Dee Jay, dove ho iniziato a lavorare. Il disco esce il 31 però faccio le radio prima perché poi dalla settimana prossima mi butto nelle prove di sanremo e nelle prove del tour. Sono felice di andare a Sanremo. Ci divertiremo molto. Ma non vi dico altro. Sennò che sorpresa sarebbe?”.

Jovanotti: “Carlo Conti mi ha invitato al suo Sanremo e ho accettato con piacere. Ho aspettato a dargli l’ok definitivo perché come dice Pippo “Sanremo è Sanremo” e vorrei portare qualcosa che considero bello per quella grande occasione, qualcosa che mi emozioni e mi diverta a progettare. Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni. Conosco Carlo da tanto, lo ascoltavo alla radio quando io ero un giovanissimo dj estivo nella radio di Cortona e lui era già una voce nota a tutta la Toscana dalla radio di Firenze dove aveva il suo programma. Sanremo è la festa della musica italiana e sono onorato per questo invito che coincide con un periodo per me bellissimo di ritorno sul palco e con l’uscita di nuove canzoni (ma non vado a fare la ‘promozione’, vado a fare musica e spettacolo, Carlo mi ha dato carta bianca, e lo ringrazio). Ci vediamo nella prima serata martedì 11 febbraio”