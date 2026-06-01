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Lucignano in festa, Maggiolata da record: quasi 7mila persone tra carri e spettacoli nel borgo

Ad Arezzo la storica festa di Lucignano si apre con carri a tema olimpico e ospiti istituzionali, stasera il bis in versione notturna

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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crediti: Ufficio stampa Comune di Lucignano
1 ' di lettura

LUCIANO – Maggiolata Lucignanese 2026 da record alla prima giornata della storica manifestazione giunta all’87ª edizione, che ieri, domenica 31 maggio, ha richiamato nel borgo toscano quasi 7mila presenze tra visitatori, turisti e appassionati arrivati anche dall’estero.

Il centro storico di Lucignano si è trasformato in un percorso di colori e musica grazie ai carri allegorici realizzati dai quattro rioni cittadini – Porta San Giusto, Porta Murata, Via dell’Amore e Porta San Giovanni – che quest’anno hanno sviluppato il tema delle Olimpiadi, tra richiami ai valori dello sport e della competizione.

La giornata inaugurale ha visto la presenza di numerose autorità istituzionali, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale Filippo Boni e la consigliera regionale Roberta Casini, accolti nel cuore della manifestazione insieme alle rappresentanze locali.

A guidare la sfilata iniziale sono stati il Gruppo Storico e il Gruppo Folkloristico Lucignanese, seguiti da bande e gruppi provenienti da diverse regioni italiane, che hanno animato le vie del borgo con musica e spettacoli tradizionali.

Grande attenzione anche per i carri allegorici, già valutati dalla giuria presieduta da Samuele Lastrucci, direttore del Museo de’ Medici di Firenze. Il verdetto rimarrà segreto fino a domenica 7 giugno, quando sarà assegnato il Grifo d’Oro al rione vincitore al termine della tradizionale Battaglia dei Fiori.

Tra i momenti più apprezzati anche la presenza dell’atleta azzurra Chiara Bazzoni, protagonista delle Olimpiadi di Londra 2012, che ha partecipato alla manifestazione insieme alle figlie, in pieno spirito con il tema olimpico di questa edizione.

L’edizione 2026 segna anche il debutto ufficiale del nuovo sindaco di Lucignano Juri Sicuranza e del presidente dell’Associazione Maggiolata Enrico Casini, che hanno sottolineato la grande partecipazione del pubblico e il lavoro dei volontari e dei rioni.

Dopo il successo della prima giornata, l’attenzione si sposta già su questa sera, quando la Maggiolata Lucignanese 2026 tornerà con la tradizionale uscita in notturna dei carri, attesa da residenti e turisti per una seconda serata di festa nel borgo.

© Riproduzione riservata

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