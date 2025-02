Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLION FIORENTINO – Castiglion Fiorentino dice no a inglese, sindaco: “Lingua italiana patrimonio identitario Nazione”

Castiglion Fiorentino, provincia di Arezzo, di no all’inglese con una delibera della giunta guidata dal sindaco Mario Agnelli, Lega Salvini.

Le parole inglesi, spiega il Comune, “sono ormai entrate nel linguaggio comune e purtroppo, a causa del loro abuso viene, a volte, ostacolata una corretta comunicazione soprattutto verso le fasce più deboli ovvero i giovani che forse non l’hanno ancora studiata e le persone anziane che probabilmente non la studieranno mai”.

Eccone alcuni esempi illustrati dal Comune di Castiglion Fiorentino: fake (falso/impostore), feedback (opinione), font (carattere tipografico), full-time (tempo pieno), welfare (stato sociale), smartworking (lavoro da casa), help desk (assistenza), meeting (riunione/incontro), best pratice (buona pratica).

“Del resto, la lingua italiana è la lingua ufficiale della nostra Repubblica e rappresenta l’identità della Nazione, l’elemento unificante e il patrimonio immateriale più antico che deve essere opportunamente tutelato e valorizzato nel suo utilizzo quotidiano.

E visto che il Comune è istituzionalmente tenuto a curare gli interessi collettivi e a promuovere lo sviluppo della propria comunità e che ogni cittadino di Castiglion Fiorentino ha il diritto a ricevere in italiano qualsiasi tipo di comunicazione e di informazione da parte della pubblica amministrazione, la giunta guidata dal sindaco Mario Agnelli ha approvato la delibera che vuole “difendere la lingua” perché “difendere la lingua significa difendere la cultura, la storia, l’identità di un Paese” .

“Il diffuso utilizzo, nella vita di ogni giorno, di termini inglesi, consueti ed acquisiti o derivanti dal linguaggio digitale e dal contesto dei social media, divenuti, tra l’altro, prassi comunicativa e consolidata, ha portato una sorta d’impoverimento del nostro lessico e del patrimonio linguistico, fondato sulla lingua italiana”.

Così “l’amministrazione comunale non solo si impegna a garantire l’uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino ma anche di promuovere ed incentivare l’utilizzo della lingua italiana in tutte le attività poste in essere dalla pubblica amministrazione e per ogni modalità di informazione – scritta ed orale – da essa prodotte (sia per l’attività amministrativa ed istituzionale che per quella di comunicazione con organi di stampa), con riduzione di termini inglesi, cercando di evitare l’utilizzo degli stessi e rendendo chiara e comprensibile la comunicazione a tutti i cittadini”.

Sindaco Agnelli e giunta: “Vogliamo così riconoscere ad ogni cittadino di Castiglion Fiorentino il diritto a ricevere in italiano qualsiasi tipo di comunicazione ed informazione da parte della Pubblica Amministrazione con una precisa puntualizzazione che la decisione è riferita agli atti amministrativi del comune e non ai cittadini”.