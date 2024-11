Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – FdI Arezzo, neo commissaria Petrucci: “Al lavoro per elezioni regionali 2025”

prefetto Clemente Di Nuzzo. "Ringrazio il Prefetto per avermi ricevuto con calore e cortesia. Nella mia doppia veste di commissario Fdi e senatrice di riferimento del territorio mi sono messa a sua disposizione, pronta a collaborare ogni volta che si presenterà occasione". FdI Arezzo, la senatrice Simona Petrucci, neo commissaria provinciale , si è presentata ufficialmente ad Arezzo. Dopo la presentazione, la visita al.

Petrucci: “Un ruolo che assumo con grande orgoglio e spirito di servizio con l’obiettivo di proseguire sul cammino già tracciato dal mio predecessore Francesco Lucacci e di diventare ancora più forti e radicati sul territorio. Voglio ringraziare pubblicamente il presidente Giorgia Meloni e il coordinatore regionale Fdi Alessandro Tomasi per aver pensato a me; grazie inoltre al gruppo dirigente del partito, a Francesco Macrì, Gabriele Veneri, Francesco Palazzini e allo stesso Lucacci per la fiducia che non mi hanno mai fatto mancare. Ora è il momento di prepararci ad affrontare il futuro, a partire dall’organizzazione di tutti i congressi comunali, fino ad arrivare all’elezione del prossimo coordinatore provinciale del partito.

Il mio obiettivo è quello di procedere in maniera tempestiva e sistematica, perché davanti a noi abbiamo una serie di sfide importanti che culmineranno con le elezioni regionali, che siamo determinati a vincere per il bene dei nostri cittadini”.

Poi la senatrice Petrucci: “Fratelli d’Italia ha sempre raccolto consensi grazie al rapporto vero instaurato tra cittadini e amministratori: noi vogliamo potenziare ogni giorno di più questo legame. Sono anche cosciente di alcune questioni che necessitano di essere affrontate con urgenza nell’interesse di tutto il centrodestra: ci muoveremo tempestivamente e sempre con l’obiettivo di proteggere e potenziare l’unità della coalizione“.