9.9 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Autobus di linea con otto persone a bordo finisce fuori strada dopo l’incidente

I vigili del fuoco si sono aperti un varco ed hanno estratto i feriti dal mezzo. Coinvolti anche un autoarticolato e un'auto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Autobus fuori strada dopo l'incidente fra tre mezzi (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

FOIANO DELLA CHIANA – Paura all’alba a Foiano della Chiana. 

Alle 5,30 circa il comando dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuto con tre squadre, provenienti dal distaccamento di Cortona e dalla sede centrale, per un incidente stradale sulla provinciale 27, Via di Arezzo, nel comune di Foiano della Chiana.

Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato, un’autovettura e un autobus in servizio pubblico di linea. Nello scontro l’autobus è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco, all’interno otto persone.

I vigili del fuoco, hanno dapprima aperto un varco x accedere all’interno dell’autobus e successivamente immobilizzato ed estratto i feriti affidandoli poi alle cure del personale sanitario. L’autogru dei vigili del fuoco sta inoltre provvedendo al recupero dell’autobus.

Sul posto i carabinieri per individuare le cause del sinistro e i mezzi del 118. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
9.9 ° C
11.2 °
8.5 °
80 %
1kmh
100 %
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1400)ultimora (1243)sport (78)Eurofocus (47)demografica (32)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati