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Impiegata morta a Mykonos, negativi i test tossicologici sui conducenti delle auto

La 37enne Sara Ceccantini era nei sedili posteriori dell'auto e non alla guida. La polizia greca cerca di fare luce sulla dinamica

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Sara Ceccantini (foto Facebook)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Arrivano i primi, importanti aggiornamenti dalla Grecia sulle indagini relative al drammatico incidente stradale costato la vita a Mykonos alla 37enne aretina Sara Ceccantini, che si trovava sull’isola per festeggiare il suo addio al nubilato. I test tossicologici effettuati nell’immediatezza del tragico schianto hanno dato esito negativo.

A fare il punto della situazione è stata Konstantia Dimoglidou, portavoce della polizia greca, che in una dichiarazione rilasciata all’emittente statale Ert ha confermato come siano stati tempestivamente eseguiti tutti gli esami alcolemici e tossicologici previsti per legge sui conducenti dei due veicoli rimasti coinvolti nel violento scontro, senza che sia emersa alcuna traccia di consumo di alcol.

La portavoce della polizia ellenica ha inoltre fatto chiarezza sulla posizione della vittima all’interno dell’abitacolo al momento dell’impatto fatale. Nell’auto su cui viaggiava Sara Ceccantini si trovavano in totale quattro persone, presumibilmente le amiche con cui stava condividendo il viaggio. La 37enne, che lavorava come impiegata in un’azienda del Valdarno e che a breve si sarebbe dovuta sposare, viaggiava sul sedile posteriore e non si trovava affatto alla guida del mezzo. I rilievi delle autorità locali proseguono ora per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e stabilire le precise responsabilità dello scontro.

© Riproduzione riservata

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