In auto con un chilo di cocaina: arrestati in due a Monterchi

MONTERCHI – I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, inserita nell’ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell’Arma sulle principali strade che attraversano il territorio della provincia di Arezzo, ha consentito di intercettare i due nel territorio del comune di Monterchi, in particolare all’altezza della località Le Ville.

I due, alla vista dei militari dell’Arma, impegnati in un posto di controllo, hanno cercato di decelerare per allontanarsi dai carabinieri senza destare alcun sospetto, ma proprio il repentino cambio di velocità dell’autovettura su cui viaggiavano, ha insospettito gli uomini della locale stazione, che hanno selezionato il mezzo per sottoporlo a controllo.

La perquisizione veicolare ha consentito ai carabinieri di recuperare e sottoporre a sequestro poco più di un chilogrammo di cocaina, nascosto in un sedile del mezzo utilizzato dai due uomini, i quali, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati anche in possesso di quasi 1500 euro in contanti.

La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due uomini, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria aretina, sono stati accompagnati, al termine delle formalità di rito, al carcere di Arezzo.

Sono in corso ulteriori indagini, dirette dalla procura di Arezzo, per verificare la provenienza della droga rinvenuta e sequestrata.