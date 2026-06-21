Precipita con l’ultraleggero a Cortona: 86enne si salva

CASTIGLION FIORENTINO – Paura nel primo pomeriggio di oggi (21 giugno) a Castiglion Fiorentino, dove un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo per cause ancora in corso di accertamento. L’allarme alla centrale operativa del 118 di Arezzo è scattato alle 14,30 circa, mettendo in moto la macchina dei soccorsi d’urgenza. Al timone del piccolo aereo si trovava un uomo di 86 anni che, fortunatamente, è uscito vivo dall’impatto.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza infermierizzata di Cortona, i cui sanitari hanno prestato le prime cure all’anziano pilota direttamente sul luogo dell’incidente. Nonostante la dinamica potenzialmente drammatica, l’86enne ha riportato traumi giudicati non gravi: è stato quindi trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale della Fratta per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

La zona della caduta è stata raggiunta tempestivamente anche dai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del velivolo per scongiurare il rischio di incendi legati alla fuoriuscita di carburante dalle fessurazioni del serbatoio. Presenti sul posto per i rilievi di rito e per l’avvio delle indagini i carabinieri della compagnia di Cortona, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire se l’incidente sia stato causato da un guasto meccanico o da una manovra errata.